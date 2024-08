González pide a Maduro que "no demore más la transición en paz" elegida por los venezolanos

El excandidato opositor a las elecciones de Venezuela, Edmundo González, ha pedido al presidente del país, Nicolás Maduro, que "no demore más la transición en paz que los venezolanos eligieron el 28 de julio" en las urnas, en medio de las denuncias de fraude de la oposición tras la proclamación de Maduro como ganador de los comicios. "La decisión de seguir reconociendo la voluntad del pueblo expresada en las urnas el 28 de julio afecta a nuestra democracia y nos está llevando a un abismo económico y social. Sin una transición política en Venezuela no hay ninguna posibilidad de atraer inversiones significativas al país. Le hago un llamado a Nicolás Maduro, respete la voluntad", ha declarado en un vídeo compartido a través de sus redes sociales. González ha considerado que "está jugando con la vida de millones de compatriotas" y ha asegurado que, "cada día que pasa sin una solución política, la economía del país se deteriora más y más". "Esta tragedia es tu responsabilidad", ha manifestado. "América merece un futuro de estabilidad, prosperidad y paz, pero para lograrlo, es imprescindible respetar la voluntad del pueblo y permitir la transición hacia un Gobierno que pueda restaurar la confianza y abrir las puertas al desarrollo económico", ha añadido. Durante la jornada, Brasil y Colombia han propuesto repetir los comicios, extremo rechazado por la líder opositora venezolana, María Corina Machado, que ha aseverado que "desconocer" lo elegido en las urnas "es una falta de respeto a los venezolanos", y criticado por el propio presidente, que ha remarcado que "cada presidente sabe qué hacer con sus asuntos internos". "Venezuela es garante de la negociación de paz (en Colombia) y jamás voy a dar opiniones sobre qué debe hacer Colombia para superar la guerra, que está cada vez peor. Nunca voy a sacar en mis redes sociales un consejo. No, cada presidente, cada Estado, cada país sabe qué debe hacer con sus asuntos internos", ha afirmado ante los medios de comunicación. Maduro, que ha señalado que continuará ayudando a Colombia en su proceso de paz sin intervenir y sin inmiscuirse, ha hecho referencia a las elecciones de Brasil que ganó Luiz Inácio Lula da Silva, recordando que el expresidente Jair Bolsonaro, "aliado de la extrema derecha fascista de Venezuela, también gritó fraude y no aceptó la derrota". "Fue el tribunal de Brasil quien decidió y nadie salió desde Venezuela, nuestro gobierno, y creo que en el mundo, a pedir nada. Decidió el tribunal, la santa palabra del tribunal de Brasil porque era un asunto de Brasil. Un 8 de enero sorprendieron con un intento de golpe de Estado, asalto a los poderes públicos y lo que se hizo desde Venezuela fue condenar la violencia del fascismo", ha señalado.

