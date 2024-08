Elma Saiz aboga por la igualdad y el empoderamiento de las mujeres migrantes en su viaje institucional a Colombia

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha destacado este viernes, durante su viaje institucional a Colombia, la importancia del liderazgo de las mujeres migrantes y refugiadas para promover la protección social y la integración en las comunidades tanto de origen como de destino. Así se ha pronunciado la ministra en el evento "Diálogo de mujeres lideresas de las diásporas en América Latina y el Caribe" organizado en Cartagena de Indias por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otras instituciones. En su intervención, Saiz ha resaltado el papel histórico "y muchas veces invisibilizado" de las mujeres en la migración y cómo han enfrentado desafíos únicos debido a la discriminación de género y su condición de migrantes. "Sabemos mucho de las motivaciones que hay detrás de los fenómenos migratorios, los movimientos económicos que generan, su capacidad de transformación de los lugares de origen y llegada pero casi siempre protagonizado por los hombres. Por el contrario, conocemos muy poco de la mujer migrante. Con demasiada frecuencia, la participación de la mujer en los movimientos migratorios ha sido invisible, y su papel poco valorado", ha señalado al inicio de su discurso. La ministra ha detallado los programas de migración regular impulsados por el Gobierno, como GECCO, Wafira o el proyecto "We Care" con el que España está comenzando a trabajar con el gobierno de Colombia, y que están diseñados específicamente para apoyar a las mujeres migrantes mediante la capacitación y el empoderamiento económico. "Estos programas, que han sido ampliados a varios países de América Latina, incluido Colombia, demuestran el compromiso de España con la igualdad de género y la migración segura y digna", ha resaltado el Ministerio en un comunicado. Además, Saiz ha comentado las medidas de seguridad social implementadas en España para reducir la brecha de género, especialmente en pensiones, y promover la corresponsabilidad en el cuidado familiar. Asimismo, ha destacado la importancia de estos avances para garantizar que las mujeres, en particular las migrantes, tengan acceso a una protección social equitativa. "El Gobierno de España está decidido a que la perspectiva de género sea transversal a toda nuestra acción política. Y así ha quedado demostrado desde el primer minuto de la legislatura, cuando el Consejo de Ministros aprobó su primera ley: la de Paridad", ha subrayado. Por otra parte, la ministra ha puesto en valor la reciente creación del Consejo Asesor de Brecha de Género del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, como ejemplo del trabajo del Gobierno de España para reducir la desigualdad de género en todos los ámbitos. Asimismo, Saiz ha destacado la aprobación del Fondo de Impacto Social, orientado a apoyar iniciativas que fomenten la integración y el emprendimiento social femenino. En su cierre, ha reafirmado el compromiso de España con las políticas de igualdad de género y su determinación de continuar trabajando para garantizar que las mujeres migrantes reciban el reconocimiento y el apoyo que merecen en su camino hacia la integración y el liderazgo social. "El trabajo está en marcha y tenemos muchas cosas buenas por hacer", ha concluido. REPRESENTANTES DE LA OIM La ministra también ha mantenido una reunión bilateral con representantes de la OIM, donde ha agradecido el esfuerzo de la organización "por mantener vivo el tercer encuentro de mujeres lideresas de América Latina y el Caribe, tras los celebrados en Buenos Aires y en la ciudad de Panamá en 2023 y 2022 respectivamente". Esto refleja, en palabras de la ministra, "no solo un compromiso firme y una continuidad con las personas migrantes en la región sino una voluntad de ampliar el diálogo a otras comunidades".

