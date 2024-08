Zelenski eleva a más de 80 las localidades tomadas en Kursk

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado que las fuerzas ucranianas han logrado "nuevos avances" en la región rusa de Kursk y estima en más de 80 las localidades tomadas desde el inicio de la incursión, que se habría traducido también en la captura de decenas de militares. Zelenski, que ha encabezado una reunión este jueves con los mandos militares, ha asegurado que las tropas ucranianas siguen llenando el "fondo de intercambio", en aparente alusión a las capturas de militares rusos con vistas a un potencial canje con prisioneros ucranianos. Estos últimos avances han permitido ya a Ucrania establecer una oficina de mando en Kursk, como ha confirmado Zelenski, que ha llamado también a no perder de vista el frente de combate en la región ucraniana de Donetsk. De hecho, ha apuntado que esta zona es prioritaria en cuanto a suministros. Por otra parte, el presidente ucraniano ha aprovechado esta reunión para adelantar proyectos legislativos con los que busca que los combatientes que participan, "por ejemplo, en la operación de Kursk", reciban todas las ayudas que necesitan. Zelenski ha abogado además por dar la nacionalidad a quienes, pese a no ser ciudadanos ucranianos, están combatiendo sobre el terreno del lado del los intereses de Kiev, medida que también sería extensible a su familia directo. En cambio, "quien sirva a (Vladimir) Putin, justifique su guerra o ayude al mal no se perece conservar todo lo que le ha dado el Estado ucraniano". Los "traidores" perderán cualquier honor, ha advertido Zelenski, que confía en que el Parlamento estudie de manera "urgente" esta batería de propuestas.

