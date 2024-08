Suecia confirma un primer caso de mpox fuera de África de la variante más grave

Las autoridades de Suecia han confirmado un primer caso de mpox, anteriormente conocido como viruela del mono, de una nueva cepa más grave después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretara la emergencia sanitaria internacional. "Hemos confirmado que tenemos un caso en Suecia del tipo más grave de mpox, llamado Clado 1. Esto es algo que nos tomamos muy en serio", ha explicado este jueves el ministro de Salud y Asuntos Sociales, Jakob Forssmed, en una rueda de prensa. Por su parte, la directora general de la Junta Nacional Sueca de Salud y Bienestar, Olivia Wigzell, ha detallado que es el primer caso positivo fuera del continente africano y que la persona se contagió precisamente durante un viaje a una zona de África con un brote de esta cepa activo. "El hecho de que un paciente con mpox esté siendo atendido en el país no tiene ningún riesgo para la población", ha señalado, recordando que la Agencia Europea para la Prevención de Infecciones (ECDC) considera "bajo" el riesgo de propagación. El epidemiólogo de la Autoridad de Salud Pública, Magnus Gisslen, ha indicado en rueda de prensa que el infectado ha recibido atención sanitaria en Estocolmo, añadiendo que el caso no supone "ninguna medida adicional de control de infecciones". La aparición durante 2023 de la nueva variante en la República Democrática del Congo (RDC) y su rápida propagación, principalmente a través de transmisión sexual, y su detección en países vecinos es "especialmente preocupante" para la OMS. El número de casos en lo que va de año ha superado el total del año pasado, con más de 14.000 diagnósticos y 524 muertes, según ha informado el director general de la OMS, Tedros Ghebreyesus Adhanom. En el último mes, se han notificado unos 90 casos de la nueva cepa en cuatro países vecinos de la RDC que no habían notificado mpox anteriormente: Burundi, Kenia, Ruanda y Uganda.

