Sancet: "Es un empate agridulce"

Bilbao, 15 ago (EFE).- Oihan Sancet, jugador del Athletic Club, confesó que el empate frente al Getafe (1-1) en el partido que abrió LaLiga EA Sports 2024-25 les dejó un sabor "agridulce" porque en San Mamés quieren "ganar siempre".

"Nos ponemos por delante y es una putada que nos empate porque luego es difícil hacerles ocasiones. Nos ha costado", admitió a los micrófonos de Movistar + un Sancet pese a todo "contento" con el gol que marcó en la primera parte que colocó el 1-0.

"Sabemos el juego del Getafe y ellos a base de centros crean ocasiones. Debíamos ir a por el segundo y seguir atacando para marcar el segundo, pero no ha podido ser", incidió un Sancet que no quiso valorar la acción en el área madrileña sobre Unai Gómez en la que se reclamó penalti desde la grada.

Prefiero no entrar en decisiones arbitrales. Él ha visto que no es penalti y prefiero no entrar", zanjó. EFE

