Musalem de Fed de San Luis: se acercan recortes de tasas

(Bloomberg) -- El presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis, Alberto Musalem, afirmó que cree que se acerca el momento en que será apropiado que el banco central estadounidense reduzca las tasas de interés.

Dijo que ahora considera que la inflación ha vuelto a la senda hacia el objetivo del 2% de la Fed y que el mercado laboral ya no supone un riesgo para la inflación.

“Desde mi punto de vista, el riesgo para ambos lados del mandato parece más equilibrado”, dijo Musalem en declaraciones realizadas el jueves en Louisville, Kentucky. “En consecuencia, puede estar acercándose el momento en que un ajuste a una política moderadamente restrictiva puede ser apropiado a medida que nos acercamos a futuras reuniones”.

Musalem se une a un puñado de otros funcionarios de la Fed que señalan que están cerca de apoyar un recorte cuando el Comité Federal de Mercado Abierto se reúna el 17 y 18 de septiembre en Washington.

Datos han mostrado un continuo descenso de las presiones sobre los precios. Ayer se informó que la inflación subyacente interanual de EE.UU. se redujo por cuarto mes en julio.

Los miembros de la Fed han rechazado peticiones de medidas agresivas tras un informe de empleo en julio más débil de lo esperado. Ese mes la contratación se ralentizó notablemente y la tasa de desempleo subió a su nivel más alto en casi tres años. Tras la publicación de ese dato, el mercado comenzó a descontar un recorte de 50 puntos básicos en septiembre, pero ahora está apostando por uno de un cuarto de punto.

Mercado laboral “normalizado”

Musalem dijo que considera que el mercado laboral se ha “normalizado” en las últimas semanas, pero sigue mostrando signos de ser “bastante fuerte”. En ese contexto, dijo que no cree que la Fed haya esperado demasiado para reducir las tasas.

“Hay riesgos de recortar demasiado pronto o demasiado”, dijo, y eso sería “muy costoso”.

Dijo que las perspectivas para la economía eran saludables, con un crecimiento económico que probablemente se sitúe entre el 1,5% y el 2% para lo que queda de año.

“No veo que caigamos en recesión en los próximos trimestres”, afirmó.

El mes pasado, la Fed mantuvo sin cambios las tasas de interés, aunque señaló que estaba más cerca de recortar. El presidente Jerome Powell dijo que un recorte de las tasas podría ser apropiado en septiembre.

Musalem asumió en su cargo en abril. Su carrera incluyó puestos ejecutivos en Tudor Investment Corp. y en la Fed de Nueva York.

