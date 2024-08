La selección masculina de baloncesto cae a la sexta plaza del ranking FIBA tras Paris 2024

La selección española masculina de baloncesto ha caído a la sexta plaza en el ranking mundial de la FIBA después de no poder superar la fase de grupos en los Juegos Olímpicos de París, que coronaron a Estados Unidos, que mantiene el primer puesto. El combinado de Sergio Scariolo, actual campeón de Europa, no pudo clasificarse para la ronda de los cuartos de final tras caer ante Australia y Canadá y pese a ganar a Grecia, un resultado que ha provocado que pierda cuatro puestos en esta clasificación, pasando de la segunda posición a la sexta con 746.7 puntos. Los Estados Unidos, que renovaron su trono olímpico en la capital francesa, sigue en cabeza de este ranking con 838.8 puntos por delante ahora de Serbia, que se colgó la medalla de bronce (758.9), y Alemania, actual campeona del mundo y cuarta en Paris 2024 (755.3). El 'Top 5' de este ranking mundial lo completan la actual subcampeona olímpica, Francia (753), que mejoró cinco posiciones, y la Canadá que dirige el español Jordi Fernández (747.8), que subió dos pese a no entrar en la lucha por las medallas al caer ante la anfitriona en cuartos.

