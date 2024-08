Kiko Jiménez arremete contra Maite Galdeano: "No se puede dar credibilidad a alguien que no está bien"

La tensión entre Sofía Suescun y su madre, Maite Galdeano, ha alcanzado un punto crítico, llevando a la influencer a emitir un comunicado este jueves para aclarar la difícil situación que enfrenta su familia. Según ella, su madre ha desarrollado "celos tóxicos" hacia Kiko Jiménez, lo que ha generado conflictos "muy desagradables" en su entorno. Por su parte, Galdeano ha acusado al colaborador de televisión de ser un "manipulador" y "chantajista emocional" que, según dice, ha anulado a su hija. Este jueves, el novio de Sofía se ha sentado en el plató del programa 'Fiesta' para dar su versión de los hechos y explicar cómo están manejando esta delicada situación. Durante la entrevista, Kiko señaló que Maite "no está bien y necesita ayuda", subrayando que lo que está ocurriendo es un tema principalmente entre madre e hija. Aseguró que respeta la relación entre ellas y que, por esa razón, sigue viviendo en la casa de la influencer. El personaje público también mencionó que están considerando tomar medidas adicionales ante la gravedad del conflicto. "Ha habido muchos más episodios en privado", confesó, sugiriendo que la tensión ha sido constante y no es un problema reciente. Además, negó rotundamente las acusaciones de su suegra, calificándolas como "totalmente falsas". Kiko ha aprovechado su aparición televisiva para lanzar una advertencia: "Si algún día pasa algo, que no nos echemos las manos a la cabeza". Con estas palabras, deja entrever la gravedad del conflicto familiar y la posible necesidad de tomar acciones drásticas para proteger su bienestar y el de su pareja.

