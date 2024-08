Israel afirma haber matado a 17.000 "terroristas" de las milicias palestinas en Gaza

El Ejército de Israel ha afirmado este jueves que ha matado a 17.000 "terroristas" de las milicias palestinas en la Franja de Gaza desde el inicio de la ofensiva sobre el enclave palestino tras los ataques del pasado 7 de octubre. El portavoz del Ejército, Daniel Hagari, ha detallado que la semana pasada las fuerzas israelíes destruyeron 50 túneles subterráneos de las milicias en el corredor Filadelfia, situado en el lado palestino de la frontera entre Gaza y Egipto. Por otro lado, ha asegurado que han aumentado su preparación de cara a una posible respuesta de Irán en represalia por la muerte del entonces líder del buró político de Hamás Ismail Haniye en un ataque achacado a Israel y perpetrado en Teherán. "Estamos a punto con la máxima preparación en ataque y defensa. Actuaremos de acuerdo con las instrucciones que se nos proporcionen a nivel político", ha subrayado, agregando que están en alerta "en todos los frentes", según ha recogido 'The Times of Israel'. "SEMBRAR EL TERROR" Asimismo, Hagari ha acusado al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) de "distribuir mensajes manipulados" sobre los rehenes secuestrados en la Franja de Gaza en un intento de "sembrar el terror psicológico" en la población. "El objetivo de la guerra de devolver a los 115 rehenes está constantemente a la vista. Trabajamos con todas las agencias de seguridad para crear las condiciones para su regreso", ha señalado, según ha informado 'The Jerusalem Post'. Esto se produce después de que el brazo armado de Hamás, las Brigadas Ezzeldín al Qassam, haya informado este jueves de que el guardia que disparó y mató a un rehén israelí al que custodiaba en Gaza actuó "en venganza" por la muerte de sus dos hijos durante un bombardeo del Ejército de Israel en el enclave palestino. Las Brigadas al Qassam han publicado una fotografía del hombre fallecido, si bien el Ejército de Israel ha afirmado en la red social X que el cuerpo enseñado por la milicia ya fue recuperado por las fuerzas israelíes durante una operación a finales de noviembre.

