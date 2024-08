Isabel Pantoja, entre sonrisas y abrazos, se deja querer por sus seguidores y recibe una ola de cariño tras su concierto

Isabel Pantoja deslumbró anoche en el festival 'Sal de Música' en San Pedro del Pinatar, Murcia, donde ofreció un concierto que quedará grabado en la memoria de todos los asistentes. La tonadillera, que celebra sus 50 años de carrera artística, emocionó al público con un repertorio lleno de sus éxitos más queridos, además de conmover a los presentes con recuerdos personales, como el homenaje a su madre, Doña Ana, y su sincera reflexión sobre su trayectoria. La noche estuvo marcada por la entrega total de la artista y una conexión especial con el público, que no dejó de aplaudirla y vitorearla. Después del concierto, Isabel continuó mostrando su cercanía con los fans, quienes la esperaban a la salida del recinto. Sin salir de su vehículo, la cantante, sonriente y portando una rosa blanca en la mano, se detuvo para atender a sus seguidores. Pantoja se tomó selfies con ellos, demostrando una vez más su agradecimiento por el cariño recibido. En un gesto que reflejó la devoción de su público internacional, recibió como regalo una bandera de México, país donde también es muy querida. Sin embargo, Pantoja evitó hacer declaraciones a la prensa que se encontraba en el lugar. Los periodistas, interesados en conocer la situación actual de su amistad con Mariló de la Rubia y los rumores sobre un posible distanciamiento con su sobrina Anabel Pantoja, no obtuvieron respuesta de la artista, quien prefirió mantener la atención en sus fans y en la emotiva noche que acababa de vivir. El concierto en San Pedro del Pinatar no solo fue una celebración de su carrera musical, sino también una demostración de la profunda conexión que Isabel Pantoja mantiene con su público, quienes la han acompañado a lo largo de cinco décadas.

Compartir nota: Guardar Nuevo