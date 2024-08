El director deportivo del Bayern no responde a Fernando Carro, CEO del Leverkusen: "El silencio es oro"

El directivo deportivo del Bayern de Múnich, Max Eberl, no quiso hablar sobre las duras declaraciones que hizo sobre él el director general del Bayer Leverkusen, el español Fernando Carro, pero dijo que en estas situaciones "el silencio es oro". "La frase habla por sí sola. Sólo puedo decir que hablar es plata, el silencio es oro. No hablaré de ataque aquí delante de un micrófono, sino mañana viernes en el campo", aseguró Eberl en rueda de prensa este jueves. La revista 'Kicker' informó de que Carro criticó a Eberl durante un encuentro con aficionados en el BayArena el martes por la noche. "No me interesa Max Eberl, en absoluto. Y no negociaría con él", aseguró el directivo español, molesto por la incertidumbre que rodea al defensa del Bayer Leverkusen Jonathan Tah, objetivo del Bayern, aunque se disculpó este miércoles. "Soy una persona emocional. Hice las declaraciones sobre Max Eberl en un intercambio informal con aficionados del Leverkusen. No era mi intención que se difundieran de esta forma, pero eso no cambia nada de la declaración, por la que pido disculpas", declaró el CEO del campeón de la Bundesliga al diario 'Bild'. El director ejecutivo del Bayern, Jan-Christian Dreesen, subrayó en un comunicado el miércoles que el club no aceptará "ataques poco objetivos". "Nos irritó enormemente el ataque personal de Fernando Carro a Max Eberl. También se lo dije a Fernando Carro en una conversación personal, porque no podemos y nunca toleraremos, y mucho menos aceptaremos, tales ataques poco objetivos contra el FC Bayern", advirtió Dreesen.

