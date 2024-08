Dani Olmo: "Tenemos un equipazo y esperemos dar muchas alegrías a la afición"

Barcelona, 15 ago (EFE).- El delantero Dani Olmo, el último fichaje del Barça de Hansi Flick, aseguró que el club azulgrana tiene "un equipazo" por lo que espera "dar muchas alegrías a la afición".

Así lo aseguró en una entrevista con los medios de la entidad 'culer'. Olmo, que abandonó el Barcelona hace diez años buscando oportunidades de crecimiento, primero en Zagreb (Dinamo) y últimamente en la Bundesliga (Leipzig) admitió que es "un persona ambiciosa".

"Quiero ganar siempre. Esto es lo que quiero hacer en el Barça", dijo el delantero, quien calificó al Barça como su casa y recordó que tiene aquí a toda su familia y amigos, por lo que volver ha sido "especial".

"Era un sueño para mí volver a casa. El club ha luchado para hacerlo realidad y no había otra manera de hacerlo. Había otras opciones, pero cuando apareció el Barça con estas ganas e iniciativa no me lo pensé. Volver a casa, con mi familia y mis amigos, era un sueño", insistió.

Admitió que su gran papel en la pasada Eurocopa, donde fue uno de los máximos goleadores de la selección española, le puso otra vez en el candelero y comentó que seguramente está pasando por uno de sus mejores momentos futbolísticos de siempre.

Habló Olmo sobre sus principio en el Barça, donde solo jugaba de delantero centro, y de cómo ha ido evolucionado con el paso del tiempo para adoptar otros roles.

En todo caso, alabó "el trabajo, la idea, la filosofía y todo lo que transmite" el Barça a través de La Masia. "Los valores que se transmiten se ven en cada etapa y van mejorando a pasos agigantados. Cuando yo estaba (en La Masia) había muchos jugadores, pero ahora hay muchos más que han podido llegar al primer equipo", insistió el delantero.

Sobre su fichaje por el Barça, Olmo desveló que antes de que se produjera no pudo hablar con el técnico Hansi Flick, pese a que se conocían de la Bundesliga.

Y explicó que su interlocutor fue el director técnico, Anderson da Souza 'Deco'. "Él me transmitía las ganas del entrenador de traerme para aquí", dijo Olmo, quien se mostró ilusionado por jugar con grandes futbolistas, tanto de la selección española como mundiales (citó a Frenkie de Jong, Robert Lewandowski, Ronald Araujo..) y en el nuevo Spotify Camp Nou.

Pero también se refirió a Lamine Yamal: "Es un talento innato, una persona muy buena, muy sana dentro del vestuario y ojalá nos dé muchas alegrías". Además Olmo admitió que se lleva "muy bien con él" y tiene "buena conexión" con la joven estrella emergente del Barça. EFE

fa/og

(vídeo)