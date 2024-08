Rusia sitúa en 2.300 los militares ucranianos muertos durante la operación en Kursk

Las autoridades de Rusia han informado este miércoles de que ya son más de 2.300 los militares ucranianos muertos en el marco de los combates a raíz de la operación lanzada el 6 de agosto por Kiev contra la provincia rusa de Kursk, al otro lado de la frontera entre ambos países. El Ministerio de Defensa de Rusia ha indicado que durante las últimas 24 horas el Ejército ucraniano ha sufrido 270 nuevas bajas, además de la destrucción de 16 vehículos blindados y dos carros de combate. Además, 18 militares se han entregado a las fuerzas rusas. El comandante de las fuerzas especiales Ajmat y general de división Apty Alaudinov ha destacado que la situación en la provincia "está bajo control" y ha asegurado que están "bloqueando" el avance de las fuerzas ucranianas que han logrado penetrar en el territorio. En es sentido, ha explicado que seis ataques ucranianos han sido frustrados en Korenevo, Olgovka, Pogrebki, Russkoye Porechnoye y Cherkesskoye Porechnoye. "El personal militar ruso en la zona de Martynovka ha destruido dos grupos enemigos que se trasladaban en el interior de varias camionetas", ha señalado, según informaciones recogidas por la agencia rusa de noticias TASS. Asimismo, ha afirmado que la Fuerza Aérea ha llevado a cabo varios ataques contra las reservas de las Fuerzas Armadas ucranianas en las inmediaciones de Yunakovka, Sadki, Miropolye, Jrapovshchina, Mogritsy y Krovnoye, en la provincia ucraniana de Sumi. Por su parte, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, ha puntualizado que Ucrania "no ha logrado su principal objetivo con los ataques perpetrados en la región de Kursk" y ha incidido en que no ha conseguido "desviar a las fuerzas rusas de Donbás". "El régimen de (Volodimir) Zelenski no ha logrado su objetivo principal: distraer a las Fuerzas Armadas rusas de Donbás. En la actualidad, los militantes ucranianos que han irrumpido en el territorio de la región de Kursk están recibiendo un rechazo decisivo de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia", ha aclarado. No obstante, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha destacado este mismo miércoles nuevos avances de hasta dos kilómetros en el interior de Kursk y en varias direcciones.

