La falta de la cédula de Maduro en el buscador opositor de actas no prueba que sean falsas

Bogotá, 14 ago (EFE).- La falta de resultados al introducir la cédula del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la web opositora que publicó las actas electorales del 28 de julio no prueba que los datos sean falsos, a pesar de que así lo señalan perfiles en redes que argumentan que el voto del mandatario “no aparece” en estos registros, que en realidad no muestra sufragios individuales.

Entradas en X y Facebook comparten un video para sustentar la teoría de que las actas electorales publicadas en internet por la principal coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), están falsificadas.

En la grabación, un sujeto aparece haciendo una búsqueda en el sitio web Resultadosconvzla.com -habilitado por el antichavismo e investigado por la Fiscalía- que arroja un aviso de error tras teclear el número de identificación de Maduro (5.892.464), conocido públicamente.

"Según las actas de María Corina Machado, Nicolás Maduro no votó. La derecha fascista no puede justificar la farsa con sus actas fraudulentas (sic)", sostiene un comentario en Facebook que acompaña al video.

La alianza opositora defiende que las actas escaneadas corroboran la victoria en los comicios de su abanderado, Edmundo González Urrutia, por un amplio margen.

HECHOS: Contrariamente a lo que señalan los mensajes, las actas presentadas por la oposición no sirven para probar si una persona votó o dejó de hacerlo. Tal y como se aclara en la web creada, la búsqueda por cédula muestra el comprobante de votos de la mesa en la que está inscrita esa identificación en los registros oficiales, siempre y cuando haya sido digitalizado por los testigos.

En primer lugar, un rastreo con el documento del jefe de Estado venezolano en la página web Resultadosconvzla.com confirma que el servidor genera una falla al ingresar la cédula del mandatario.

Sin embargo, justo debajo del campo de búsqueda, se puede observar un mensaje que aclara que la respuesta proporcionada por el sistema no confirma que una persona "haya ejercido su derecho al voto".

Por lo tanto, la ausencia de resultados tampoco puede interpretarse en sentido contrario.

Según señala el portal, el buscador solo localiza el acta de la mesa electoral correspondiente a la cédula aportada, cruzando estos datos con los del registro electoral oficial.

Sin embargo, el mismo sitio indica que hay papeletas de escrutinio faltantes.

De acuerdo con la información disponible en la página dispuesta por la oposición, el bloque ha digitalizado 25.073 actas electorales hasta el 5 de agosto, última fecha en la que se actualizó el sitio.

Esto representa el "83,50 %" de las actas emitidas por las mesas de votación, las cuales el antichavismo asegura haber recopilado a través de testigos.

En ese sentido, la ausencia de resultados con la cédula de Maduro en la web de la PUD solo demostraría que la coalición no tuvo acceso al comprobante del centro de votación del mandatario, que está ubicado en la instalación militar de Fuerte Tiuna, en Caracas.

Por otro lado, un panel de expertos de las Naciones Unidas ha concluido en un informe, al que tuvo acceso EFE, que los procesos del Consejo Nacional Electoral de Venezuela tras las elecciones presidenciales carecieron de "medidas básicas de transparencia e integridad".

Asimismo, el documento destaca que el panel ha podido observar una pequeña muestra de las actas de varios colegios electorales, entre ellos los publicados en internet por la oposición, los cuales "exhiben todas las características de seguridad de los protocolos de resultados originales".

Transcurridos 15 días de los comicios, el CNE no ha revelado los resultados electorales desagregados que confirmen la victoria de Maduro. Se trata de un silencio cuestionado por gran parte de la comunidad internacional.

En conclusión, el hecho de que no aparezcan resultados al introducir la cédula de Nicolás Maduro en el buscador de actas de la oposición, no prueba que estas estén falsificadas. La web no omite el voto de Maduro, como sostienen internautas de manera engañosa. EFE

