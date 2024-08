Inmigración en Países Bajos denegará asilo a refugiados que visiten a su familia en Siria

La Haya, 14 ago (EFE).- El Servicio neerlandés de Inmigración (IND) podrá denegar el permiso de residencia a los refugiados que hayan vuelto a Siria para visitar a su familia, al concluirse que ya no corren peligro allí por persecución política o por la guerra y no necesitan la protección de Países Bajos, según falló este miércoles el Consejo de Estado neerlandés.

Aunque en general los sirios que llegan a Países Bajos aún consiguen un permiso de residencia porque se considera que Siria es escenario de un conflicto armado y persecución de la oposición política del régimen de Bashar al Asad, el IND ha comenzado a examinar más de cerca si estas personas realmente corren peligro en Siria.

“El Ministerio de Asilo y Migración puede tener en cuenta una estancia en Siria después de haber salido del país al evaluar el riesgo real de daño grave. Pero no todo retorno a Siria significa que ya no exista un riesgo real. Esto depende de las circunstancias del caso”, señaló el Consejo, que subraya que la política oficial en el caso de los sirios que visitan su país no difiere de la habitual en la carga de prueba y se ajusta a la forma de evaluar las solicitudes de asilo.

El caso se originó después de que una mujer siria, que obtuvo un permiso de residencia en 2018, regresase a Siria para visitar a su madre enferma.

Durante su estancia en el país árabe dio a luz a su hijo, se fracturó una pierna y su madre finalmente falleció, lo que la obligó a permanecer más tiempo del planeado.

En 2020, regresó a Países Bajos, pero el IND rechazó otorgarle el asilo al considerar que volvió voluntariamente a Siria y allí no tuvo problemas de seguridad.

La afectada recurrió la denegación de su solicitud al considerar que la situación de seguridad en Siria es incierta, las autoridades sirias actúan de manera arbitraria y no es probable que pueda regresar de nuevo a su país de manera segura.

“El Ministerio asume que, en principio, los sirios corren un riesgo real de daño grave si tienen que regresar a Siria. Sin embargo, este principio no se aplica si, en una situación individual, se demuestra que no se corre ese riesgo”, añadió.

El Consejo respaldó la decisión de IND en este caso, pero también en el de otra mujer que “regresó a Siria al menos seis veces, permaneció allí durante períodos de entre uno y tres meses sin problemas de seguridad y en una zona controlada por el régimen sirio”.

El Ministerio de Asilo, que ahora controla la derecha radical, justificó que estas circunstancias influyeron en su decisión de no otorgar a esta mujer un permiso de asilo.

Esta segunda refugiada salió de su país en 2013, dos años después del inicio de la guerra, y se estableció con su entonces marido en Egipto.

En los años siguientes viajó varias veces de ida y vuelta a Siria y se alojó en casa de sus padres en una zona controlada por el Gobierno sirio; en 2021 viajó a Países Bajos y solicitó asilo, pero el IND se lo denegó.

La mayoría de los solicitantes de asilo que llegan a Países Bajos son sirios, aunque es cada vez menos frecuente que lleguen directamente desde Siria, ya que la guerra civil ha disminuido de intensidad, con el presidente, Bachar Al Asad, restableciendo su control férreo sobre el país. EFE

