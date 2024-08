Inflación subyacente de EE.UU. disminuye por cuarto mes consecutivo

(Bloomberg) -- La inflación subyacente de Estados Unidos disminuyó por cuarto mes en términos anuales en julio, lo que mantiene a la Reserva Federal en camino de bajar las tasas de interés el próximo mes.

El índice subyacente de precios al consumidor, que excluye los costos de los alimentos y la energía, subió un 3,2% en julio frente al mismo mes del año anterior, lo que sigue siendo el ritmo más lento desde principios de 2021. La variación mensual fue del 0,2%, un ligero incremento respecto de la lectura sorprendentemente baja de junio, según cifras de la Oficina de Estadísticas Laborales publicadas el miércoles.

Los economistas consideran que el índice subyacente es un mejor indicador de la inflación básica que el IPC general. Esta medida también subió un 0,2% respecto al mes anterior y un 2,9% frente a igual mes del año pasado.

Nota Original: Core US Inflation Eases a Fourth Month, Sealing Fed Rate Cut

--Con la colaboración de Chris Middleton y Matthew Boesler.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2024 Bloomberg L.P.