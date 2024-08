Detenida la directora del Instituto de la Víctima de Guatemala, exdiputada del Movimiento Semilla

La exdiputada del partido Movimiento Semilla y actual directora del Instituto de la Víctima, Ligia Hernández, ha sido detenida este martes en el marco del 'caso Semilla', en el marco de las investigaciones de la Fiscalía guatemalteca respecto de un supuesto delito de lavado de dinero. "Hoy se comete una nueva injusticia a manos del Ministerio Público. Como parte del mal llamado 'caso Corrupción Semilla', han girado una orden de detención en mi contra y por más que quieran criminalizarme yo no les tengo miedo", ha declarado Hernández a través de un vídeo grabado y compartido a través de su perfil en la red social X. La exdiputada, que ha asegurado que se enfrentará "con la cabeza alta" a la Justicia del país, ha indicado que "este desesperado ataque no representa más que el deseo perverso de callar, oprimir, extinguir, todo intento por recuperar nuestro país, que sigue capturado por un grupito de criminales que se niega a soltar un poder que ya no les pertenece". El Gobierno ha emitido un comunicado en el que ha denunciado que "se ha reactivado una persecución en contra de autoridades electas y funcionarios de este Gobierno" y ha condenado "estas acciones", asegurando que acompañarán a Hernández "quien, valientemente, enfrenta cargos de casos espurios, bajo investigaciones reservadas con secreto y sin apego a nuestras leyes". "El ataque de la minoría corrupta en contra de Hernández solo demuestra lo que el pueblo entero de Guatemala ya sabe, y que muchos organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han advertido: que actores antidemocráticos atrincherados en el Ministerio Público buscan atacar instituciones democráticas y afectar la seguridad nacional", ha indicado. En este sentido, ha manifestado que las investigaciones de este organismo y las actuaciones de determinados jueces "no tienen ninguna credibilidad", razón por la que están "seguros de su inocencia y la de cualquier otro imputado en los casos que estas agencias plantean". "Exigimos un proceso justo, para que la verdad del caso prevalezca", ha concluido.

