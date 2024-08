Crónica del Real Madrid - Atalanta: 2-0.

El Real Madrid conquistó este miércoles la Supercopa de Europa, la sexta en su palmarés para ser el más laureado en la competición, después de vencer por 2-0 a la Atalanta italiana, gracias a una mejor segunda mitad en la que sobresalió un extraordinario Jude Bellingham, además de los goleadores Fede Valverde y un Kylian Mbappé que marcó en su estreno con la camiseta madridista. Los pupilos de Carlo Ancelotti --se convierte en el entrenador más laureado de la historia del club con 14 títulos junto a Miguel Muñoz-- conquistaron el primer trofeo de los siete por los que competirá este curso. Y lo lograron arreglando una primera parte gris con una segunda mitad más vistosa y brillante en la que llegaron los dos goles del triunfo. El primero fue de Valverde, antes del primer tanto de Mbappé como madridista en su estreno, y después de un parada heroica de Courtois con 0-0. Aunque el hombre de la reacción blanca fue un sensacional Bellingham, en su versión más completa y dando sentido a un equipo que sufrió la falta del retirado Toni Kroos en unos primeros 45 minutos muy de pretemporada. El PGE Narodowy de Varsovia --estadio en el que la selección española conquistó la Eurocopa de 2012-- acogió un encuentro que arrancó como se esperaba. Los blancos dominaron las primeras posesiones, incluso con buenas combinaciones entre Vinícius y Mbappé, aunque sufrieron un buen aviso de los italianos a la contra, algo que despertó a los de Gasperini. La Atalanta disfrutó de más balón y el partido entró en una fase de igualdad típica de los primeros minutos. Hasta que apareció Mbappé, a punto de mandar a la red su primer remate a pase de Rodrygo. Poco más tarde, el Real Madrid volvió a generar peligro en las botas de 'Vini' primero, habilitando bien a Bellingham sin éxito, y de Carvajal después, con un envío tenso desde la derecha que no encontró rematador. Con todo, el ritmo, pese a estar el primer título de la temporada en juego, se asemejaba mucho al de otro partido más de pretemporada. Y esa falta de tensión en los de Ancelotti les hizo vivir el primer gran susto, con un balón a la cruceta tras un centro que tropezó en Militao. Les tocaba despertar a tiempo a los madridistas si no querían tener una noche complicada en Varsovia. Los de Ancelotti echaron de menos al retirado Toni Kroos, sin esa figura que aporta sentido, obligando a Vinícius a retasar demasiado su posición, comenzando el brasileño las jugadas, con desajustes preocupantes. Además, Tchouameni era un flan en el pivote, y estuvo a punto de provocar un claro uno contra uno para Lookman con un error grosero que 'in extremis' arregló un rápido Rüdiger. Aún sin demasiada clarividencia y con una aparente falta de ideas, el Real Madrid tuvo la más clara cuando la primera parte agonizaba. Rodrygo mandó al travesaño un violento disparo con la izquierda dentro del área tras un pase raso y perpendicular de Vinícius desde la derecha. Así, el 0-0 no se movió con los futbolistas camino de vestuarios. Y si la más clara para el Real Madrid fue rozando el descanso, la de los italianos llegó apenas transcurrido un minuto de la segunda mitad, con un potente y colocado testarazo de Pasalic que salvó con la palma y estirándose al máximo Thibaut Courtois, recordando al de antes de la lesión. El ritmo del partido subió en una versión más rota, con más idas y venidas de ambos equipos, en un caos ofensivo en el que debía reinar el Real Madrid. Y así fue. Bellingham, el mejor de la segunda parte, recogió un rechace en campo rival y sirvió en la izquierda a Vinícius. El brasileño filtró un pase que solo tuvo que empujar Valverde, mientras Mbappé atrajo toda la atención de la zaga italiana. Los de Ancelotti daban el primer gran golpe y comenzaban a encaminar el triunfo, que pudieron sentenciar con el 2-0 en las botas del '7' brasileño en un mano a mano que salvó con una buena mano Musso. El recital de Bellingham, que también pudo poner el segundo con un disparo cruzado desde la izquierda, desencadenó al Real Madrid, ya con más brío y seguridad con el viento a favor. Y en sus mejores minutos, los madridistas pusieron tierra de por medio con el tanto en su debut de Kylian Mbappé, algo más desaparecido en la segunda parte, pero que no falló a su cita con el gol para que los blancos acariciaran la Supercopa. Con el zarpazo del francés, que mandó el balón a la misma escuadra al primer toque tras asistencia de Vinícius, la Atalanta quedó noqueada a falta de 20 minutos. Aún así, los italianos apuraron sus opciones, aunque en oleadas muy escasas que apenas metían miedo a Courtois. 'Vini' tuvo alguna para redondear la goleada sin éxito, aunque el triunfo fue para el Real Madrid, que comienza de la mejor manera la temporada. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: REAL MADRID, 2 - ATALANTA, 0 (0-0, al descanso) --ALINEACIONES: REAL MADRID: Courtois; Carvajal (Lucas Vázquez, min.88), Rüdiger, Militao, Mendy; Valverde, Tchouameni, Bellingham (Ceballos, min.88); Rodrygo (Modric, min.76), Mbappé (Brahim Díaz, min.83) y Vinícius (Arda Güler, min.88). ATALANTA: Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac (Bakker, min.70); Zappacosta (Godfrey, min.63), De Ron, Ederson, Ruggeri; Pasalic, Lookman y De Ketelaere (Retegui, min.63). --GOLES: 1-0, min.59: Fede Valverde. 2-0, min.68: Kylian Mbappé. --ÁRBITRO: Sandro Scharer (SUI). Amonestó a Bellingham (min.35) y Vinícius (min.42) en el Real Madrid; y a Ederson (min.9) y Djimsiti (min.64) en la Atalanta. --ESTADIO: PGE Narodowy (Varsovia).

