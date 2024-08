Un estudio explica la relación entre el hierro procedente de la carne roja con el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2

Un mayor consumo de hierro hemo, el presente en la carne roja y otros productos de origen animal, frente al hierro no hemo, procedente sobre todo de alimentos de origen vegetal, se ha relacionado con un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 (DT2), según destaca un nuevo estudio de la Universidad de Harvard (EEUU). Aunque ya se había descrito anteriormente la relación entre el hierro hemo y la diabetes tipo 2, las conclusiones del estudio establecen y explican más claramente este vínculo. "En comparación con estudios anteriores que se basaban únicamente en datos epidemiológicos, nosotros integramos múltiples capas de información, incluidos datos epidemiológicos, biomarcadores metabólicos convencionales y metabolómica de vanguardia", ha explicado el autor principal, Fenglei Wang, investigador asociado del Departamento de Nutrición. "Esto nos permitió lograr una comprensión más completa de la asociación entre la ingesta de hierro y el riesgo de DT2, así como las posibles vías metabólicas subyacentes a esta asociación", ha agregado Wang. En el informe, publicado en la revista 'Nature Metabolism', los investigadores evaluaron la relación entre el hierro y la DT2 a partir de informes dietéticos de 206.615 adultos inscritos que recogían datos de los últimos 36 años. Durante la investigación, examinaron la ingesta de los participantes de diversas formas de hierro -total, hemo, no hemo, dietético (procedente de alimentos) y suplementario (procedente de suplementos)- y su estado de DT2, controlando otros factores de salud y de estilo de vida. Los investigadores también analizaron los mecanismos biológicos que sustentan la relación del hierro hemo con la DT2 entre subconjuntos más pequeños de los participantes. Analizaron los biomarcadores metabólicos plasmáticos de 37.544 participantes, incluidos los relacionados con los niveles de insulina, azúcar en sangre, lípidos en sangre, inflamación y dos biomarcadores del metabolismo del hierro. A continuación, analizaron los perfiles metabolómicos de 9.024 participantes, es decir, los niveles plasmáticos de metabolitos de moléculas pequeñas, que son sustancias derivadas de procesos corporales como la descomposición de alimentos o sustancias químicas. UN 26 POR CIENTO MÁS DE RIESGO DE DESARROLLAR DIABETES TIPO 2 El estudio halló una relación significativa entre una mayor ingesta de hierro hemo y el riesgo de DT2. Los participantes en el grupo de mayor ingesta tenían un riesgo un 26 por ciento mayor de desarrollar DT2 que los del grupo de menor ingesta. Además, los investigadores descubrieron que el hierro hemo representaba más de la mitad del riesgo de DT2 asociado a la carne roja no procesada y una proporción moderada del riesgo de varios patrones dietéticos relacionados con la DT2. En consonancia con estudios anteriores, los investigadores no hallaron asociaciones significativas entre la ingesta de hierro no hemo procedente de la dieta o de suplementos y el riesgo de DT2. El estudio también descubrió que una mayor ingesta de hierro hemo se asociaba con biomarcadores metabólicos sanguíneos relacionados con la DT2. Una mayor ingesta de hierro hemo se asoció a niveles más altos de biomarcadores como el péptido C, los triglicéridos, la proteína C reactiva, la leptina y los marcadores de sobrecarga de hierro, así como a niveles más bajos de biomarcadores beneficiosos como el colesterol HDL y la adiponectina. Los investigadores también identificaron una docena de metabolitos sanguíneos -entre ellos L-valina, L-lisina, ácido úrico y varios metabolitos lipídicos- que podrían desempeñar un papel en la relación entre la ingesta de hierro hemo y el riesgo de DT2. Estos metabolitos se han asociado anteriormente con el riesgo de DT2. PREOCUPACIÓN CON LAS ALTERNATIVAS CÁRNICAS VEGETALES Según los investigadores, a nivel poblacional, los resultados del estudio tienen importantes implicaciones para las directrices dietéticas y las estrategias de salud pública destinadas a reducir las tasas de diabetes. En concreto, los resultados suscitan preocupación por la adición de hemo a las alternativas cárnicas vegetales para realzar su sabor a carne y su aspecto. Estos productos son cada vez más populares, pero sus efectos sobre la salud merecen una investigación más profunda. "Este estudio subraya la importancia de las opciones dietéticas saludables en la prevención de la diabetes", ha afirmado Frank Hu, profesor en Fredrick J. Stare de Nutrición y Epidemiología. "Reducir la ingesta de hierro hemo, sobre todo el procedente de la carne roja, y adoptar una dieta más basada en plantas pueden ser estrategias eficaces para reducir el riesgo de diabetes", ha añadido. Los investigadores han señalado que el estudio tiene varias limitaciones, como la posibilidad de que no se tuvieran en cuenta todos los factores de confusión y los errores de medición en los datos epidemiológicos. Además, los resultados, basados en una población de estudio mayoritariamente blanca, deben reproducirse en otros grupos raciales y étnicos.

