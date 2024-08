Marta Pérez: "Hacer 3:57 es una marca por la que llevo trabajando mucho tiempo"

La atleta española Marta Pérez se mostró feliz por su paso por los Juegos Olímpicos de París, donde aunque no pasó a la final de los 1.500 metros, sí logró batir el récord de España y conseguir una marca por la que lleva "trabajando mucho tiempo" y que compensó en parte "la decepción" de no estar en la última carrera. "Hacer 3:57 es una marca por la que llevo trabajando mucho tiempo, y creo que demuestra que el trabajo lo había hecho bien y que competí bien", explicó Marta Pérez a Europa Press a su llegada al aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas tras competir en los Juegos Olímpicos de París, donde con 3:57.75 batió el récord nacional de la distancia que estaba en poder de Natalia Rodríguez desde 2005. La española confesó que ya tiene "digerido" el haberse quedado fuera de la final en esta prueba que era "el objetivo", pero que, al contrario que en otras ocasiones cuando no logra el resultado y se le nota la "decepción y la tristeza" en las entrevistas que hace, en esta ocasión ha puesto "en valor" el rendimiento que tuvo. "En ningún momento fui pensando en eso, pero es verdad que cuando vi el marcador... Dentro de la decepción que era haberme quedado fuera, no puedo estar triste y tampoco lo estoy", apuntó la soriana, que tiene claro que compite "bien" los campeonatos grandes y la manera de gestionar las emociones y la "tensión de la competición", y no cree que se equivocara en el planteamiento. La atleta castellano-leonesa coincide en la forma de pensar de su compañero Álvaro Martín, bronce en 20 kilómetros marcha y oro en la maratón de marcha junto a María Pérez en estos Juegos Olímpicos, con respecto a seleccionar al máximo número de atletas que tengan la mínima exigida por World Athletics para competir en los grandes campeonatos. Así, apuntó que llevaría "a todos los deportistas que cumplan los criterios de la federación internacional" porque sabe que "no es fácil clasificarse", y que tener una marca que cumpla esos criterios, significa que "tienes un nivel que vas a poder estar en esa competición, exceptuando casos de lesión clara". Pérez es consciente de que la práctica de no seleccionar a todos los atletas que cumplan con la mínima exigida por World Athletics es "potestad de las federaciones", pero cree, al igual que Álvaro Martín, que es "una manera de aprender a desenvolverte en competiciones grandes y de no tener miedo a tus rivales y poder conocerles". La medionfondista incidió en que en las semifinales del 1500 "conocía" a sus rivales y sabía "cómo corrían cada una", y que eso es gracias a haber podido disputar varias competiciones ante ellas. Sin embargo, el hecho de que hubiera varias pruebas sin representación española como los 100 y los 400 metros tanto en hombres como en mujeres, no considera que sea consecuencia de estos criterios, sino porque "no hay ese volumen de atletas" en algunas pruebas.

