Grifols se desploma casi un 5% tras el anuncio de una demanda colectiva desde Los Ángeles

Las acciones de Grifols se desplomaban casi un 5% este martes pasadas las 11.30 horas después de que un bufete de abogados de Los Ángeles haya iniciado una demanda colectiva ('class action') contra la compañía de hemoderivados y haya animado a los inversores con pérdidas a ponerse en contacto con el despacho. Así, Grifols caía un 4,93% en el Ibex 35, hasta los 8,298 euros por acción, lo que le llevaba a liderar las pérdidas del selectivo madrileño. Adicionalmente, la firma catalana inició la sesión con una caída que llegó hasta el 5,4%, aunque a las 9.02 horas se moderó al 2,61%, con sus acciones intercambiándose a 8,5 euros. En este contexto, esta madrugada --hora española-- se ha conocido que la firma de litigios estadounidense sobre derechos de los accionistas The Schall Law Firm ha puesto en marcha una demanda colectiva ('class action') contra Grifols, según ha avanzado 'Cinco Días'. En este contexto, fuentes del mercado han informado a Europa Press que las 'class actions' son "algo normal y típico en Estados Unidos", al tiempo que han recordado que fue en enero cuando este despacho de Los Ángeles avisó de que podría iniciar este tipo de demanda. En concreto, The Schall Law Firm anunció unos días después del primer ataque del fondo bajista Gotham City Research contra la firma española que iba a investigar reclamaciones en nombre de inversores de Grifols "por violaciones de las leyes de valores". Según explicó el bufete estadounidense y recoge 'Bloomberg', "la investigación se centra en si la empresa emitió declaraciones falsas y/o engañosas y/o no divulgó información pertinente a los inversores". POSIBLE OPA DE EXCLUSIÓN Por otro lado, la compañía anunció a finales de julio el inicio de la 'due diligence' (auditoría interna) solicitada por el fondo Brookfield y la familia propietaria para preparar la posible Oferta Pública de Adquisición (OPA) de exclusión sobre la empresa catalana. Según ha informado 'okdiario.com', la OPA "se ha complicado, pues en la 'due diligence' que está llevando a cabo, Brookfield ha encontrado irregularidades en la forma de contabilizar sus filiales --al menos la que tiene en China-- que pueden condicionar el precio de la oferta o dar al traste con la misma".

