Google estrena un tamaño de pantalla de 6,8 pulgadas con el nuevo Pixel 9 Pro XL, que se carga al 70% en media hora

Google ha presentado este martes la nueva familia de 'smartphones' Pixel 9, con un modelo Pro que viene con dos tamaños de pantalla (de 6,3 y 6,8 pulgadas), siendo este último el Google Pixel Pro XL, que se carga al 70 por ciento en tan solo media hora y se pondrá a la venta el próximo 22 de agosto. La compañía tecnológica ha dado a conocer estas novedades en el evento Made By Google, que ha tenido lugar este martes, donde también ha dado a conocer su nuevo 'smartwatch' Google Pixel 3 -con dos tamalos de esfera-, así como los auriculares inalámbricos Pixel Buds Pro 2. Gran parte de esta presentación se ha centrado en su nueva serie de dispositivos móviles, Google Pixel 9, que vienen con chip Tensor G4 y llegan en tres variantes: elel terminal estándar y el modelo Pro, que se divide a la vez en dos modelos: Google Pixel 9 Pro y Google Pixel Pro XL, que tiene una pantalla más grande. Pixel 9 Pro y Pixel 9 Pro XL comparten prácticamente las mismas características, a excepción del peso y el tamaño de pantalla: el primero pesa 199 gramos y tiene un panel OLED LTPO (1280 x 2856) de 6,3 pulgadas, con tecnología Super Actua, de manera que tiene un tamaño muy similar a Pixel 8. El segundo, por el contrario, pesa 221 gramos y tiene una pantalla LED LTPO (1344 x 2992) a 486 ppp de 6,8 pulgadas. Con una batería de 4.700mAh de más de 24 horas de duración y hasta 100 con el modo ahorro de batería, Pixel 9 Pro se puede cargar al 55 por ciento en tan solo media hora con un cargador de 45W de Google y a través de su puerto USB-C. Además, el dispositivo tiene certificación Qi. Pixel 9 Pro XL, en cambio, tiene una capacidad de 5060mAh, ofrece carga rápida de hasta un 70 por ciento de capacidad en una media hora con un cargador de la misma capacidad. Del lado de la cámara, ambos teléfonos vienen con una triple trasera precedida por un gran angular de Octa PD de 50 MP con apertura f/1.68, una lente ultra gran angular de 48 MP con enofoque automático macro y aperutra de f/1.7; y una lente teleobjetivo de 48 MP y cinco aumentos, que tiene una apertura f/2.8. La cámara frontal es Dual PD de 42 MP y f/2.2. La compañía tecnológica estadounidense también ha indicado que ambos terminales presentan en varias configuraciones de almacenamiento interno (128 GB, 256 GB, 512 GB y 1 TB), aunque solo una de memoria RAM, que tiene una capacidad de 16 GB. PIXEL 9 El modelo estándar de esta serie de 'smartphones' también tiene una pantalla Actua de 160, con tecnología OLED (10801 x 2424) a 422 pp y una tasa de refresco de 60 Hz a un máximo de 120 Hz. En este caso, el pico de brillo es de 1.800 nits en HDR y el máximo, 2.700 nits. Con un grosor de 8,5 mm y un peso de 198 gramos, Pixel 9 llega en este caso con una cámara trasera dual, en la que se incluye un gran angular de 50 MP con apertura f/1.68 y una lente ultra gran angular de 48 MP con enfoque macro y f/1.7. Su zoom, de alta resolución, tiene una capacidad de hasta 8 aumentos. La cámara frontal es Dual DP de , MP con enfoque automático. Este modelo tambiémn funciona con un procesador Google Tensor G4 y tiene una única configuración de memoria RAM, con 12 GB de capacidad, mientras que el almacenamiento interno ofrece dos opciones, o bien 128 GB o bien 256 GB. La batería, en este caso, también puede durar hasta 100 horas con el modo de ahorro activado y se carga hasta un 55 por ciento en unos 40 minutos, siempre que se use cargador de 45W. Su capacidad, por tanto, es de 4.700 mAh. FUNCIONES IMPULSADAS POR IA Google ha comentado que todos estos dispositivos vendrán con su asistente, Gemini, integrado, ya impulsado por el procesador tensor G4. Para acceder a él solo será necesario mantener pulsado el botón de encendido y empezar a escribir. Asimismo, ha insistido en que su IA, que introduce Gemini Live para una comunicación más natural, puede ayudar a los usuarios a hacer planes sobre la marcha y se puede utilizar para hacer fotos y obtener respuestas sobre lo que se ve en ellas. Otras de las capacidades basadas en esta tecnología son Recapture, gracias a la cual el teléfono da una alta calidad de fotografía con mejores contrastes de luz en las fotos panorámicas, o Add Me, una una funcionalidad para añadir personas e integrarlas de forma natural en las fotografías. Magic Editor se utilizará en estos terminales no solo para eliminar objetos o personas del fondo también para cambiar de plano de la fotografía, así como Magic Editor, que ayuda a hacer ediciones complejas "con solo unos toques" para cambiar el fondo o mover objetos de una escena. Entre las funcionalidades nativas de los nuevos Pixel también se encuentran Pixel Weather -para obtener información meteorológica sobre el clima de forma diaria y según la ubicación- Clear Calling, para mejorar el sonido de las llamadas, y Call Summary, para acceder a resúmenes de las conversaciones. La funciónOptimizador de vídeo, por su parte, solo está disponible en los teléfonos más avanzados -Pixel 9 Pro y pixel 9 Pro XL- y procesa contenidos con vidión nocturna el doble de rápido. PRECIOS Google ha comentado finalmente que todos estos dispositivos vienen con 7 años de actualizciones del SO (Android 14, que se actualizará a la siguiente versión cuando esté disponible), de seguridad y de actualizaciones con nuevas funcionalidades Pixel. Asimismo, se venderán en los colores Obsidian (negro), Porcelain (blanco), Wintergreen verde) y Peony (rosa) desde 899 euros en el caso del modelo estándar, 1.099 euros en el caso del Pixel Pro y 1.199 euros el Pixel Pro XL. Todos los móviles ya se pueden reservar y tanto el Pixel 9 como el Pixel 9 Pro XL llegarán a la tienda 'online' de Google y otros distribuidores oficiales el próximo 22 de agosto. El modelo Pixelo 9 Pro, en cambio, se podrá comprar a partir de septiembre.

