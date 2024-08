El australiano Alexey Popyrin y la estadounidense Jessica Pegula se coronan en Canadá

El australiano Alexey Popyrin y la estadounidense Jessica Pegula se coronaron este lunes vencedores de los torneos de Montreal, de categoría Masters 1000, y Toronto, de categoría WTA 1000, tras vencer en la final al ruso Andrey Rublev y a la norteamericana Amanda Anisimova, respectivamente. Popyrin, número 23 del mundo, consiguió el primer título grande de su carrera tras derrotar por 6-2 y 6-4 al cabeza de serie número cinco del torneo, el ruso Andrey Rublev, que buscaba su tercer Masters 1000 y que no pudo con el potencial del 'aussie', que rompe la sequía de más de 21 años sin que un oceánico gane un Masters 1000, después de que Lleyton Hewitt lo hiciera en 2003. El australiano no pudo comenzar mejor su tercera final en el circuito ATP, -todas saldadas con victoria-, ya que logró un 'break' en el primer juego del encuentro, que le permitió ir con ventaja el resto del primer parcial. Además, con 3-1 en el marcador, consiguió una segunda rotura para hacerse con la primera manga sin apenas oposición de un Rublev que desperdició cuatro bolas de 'break' en este set. El segundo parcial arrancó con el mismo guión que el primero, ya que Popyrin fue capaz de romper el saque de su rival en el primer juego. Sin embargo, el ruso pudo recuperar la desventaja en el sexto juego y logró poner el 3-3 en el marcador, situando la igualdad por primera vez en el encuentro. El moscovita llegó a disponer de servicio para colocarse por primera vez por delante, pero su rival respondió quebrando de nuevo su saque para situarse con 3-4 y encarrilar una victoria muy trabajada y que estuvo basada en su gran velocidad de bola que desbordó a Rublev, y sus 31 golpes ganadores. El australiano no desaprovechó la oportunidad y cerró el partido para firmar la primera gran victoria de su carrera ante un ruso que no pudo lograr su tercer Masters 1000 tras vencer en Montecarlo 2023 y Madrid 2024. Por su parte, Jessica Pegula logró revalidar el título en el WTA 1000 de Toronto tras vencer por 6-3, 2-6 y 6-1 a su compatriota Amanda Anisimova en un partido en el que supo resistir a los sube y baja de su rival, que cometió hasta nueve dobles faltas en el choque, y que apenas ganó el 56 por ciento de puntos con su primer saque. El partido arrancó exactamente igual que el encuentro de Popyrin y Rublev, con un 'break' en el primer set de Pegula, que consiguió afianzar su ventaja en la primera manga sin ceder ninguna oportunidad de rotura. Con 5-3 en el marcador y saque para Anisimova, la defensora del título consiguió quebrar el servicio de su rival para cerrar el primer parcial por 6-3. En la segunda manga, la número 49 del mundo fue capaz de reaccionar y devolverle el golpe a la número seis mundial para forzar el tercer definitivo parcial donde, sin embargo, su buen nivel desapareció y fue arrollada por su compatriota, que levantó su segundo título en 2024 tras el de Berlín y después de un año un tanto irregular en el que aún no había superado los cuartos de final en un WTA 1000.

