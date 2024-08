Carmen Linares, invitada en 'Jondo, del primer llanto, del primer beso' en Madrid: "No soy un personaje, soy el cante"

La cantaora Carmen Linares será la artista invitada de la primera semana de las funciones del espectáculo de danza flamenca y contemporánea 'Jondo, del primer llanto, del primer beso', que aterrizará en el Teatro EDP Gran Vía de Madrid del 21 de agosto al 1 de septiembre, dos años después de su estreno. "No soy un personaje, soy el cante jondo en sí", ha asegurado la artista durante la presentación de la obra, este martes en Madrid. Linares ha precisado que este proyecto coincide con su gira de 25 aniversario y ha asegurado que, a pesar del nombre del espectáculo, hay "momentos muy alegres". "Se representa el folclore y la música popular. El flamenco no solo es tragedia, hay fiesta. Es como la vida misma, se habla de las flores, del sol, de la luna... De la vida", ha añadido la cantaora, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2022 y Premio a la Excelencia Musical 2023 de los Latin Grammy, que pone la voz a tres canciones, entre las que se encuentran una seguiriya y el poema 'La Malagueña', del dramaturgo granadino. 'Jondo', creada y dirigida por Triana Lorite y que cuenta con el bailaor Eduardo Guerrero, está inspirada en el primer Concurso de Cante Jondo de 1922 que tuvo lugar en la Alhambra (Granada), creación de Federico García Lorca y Manuel Falla. LOS CINCO PERSONAJES DEL MOMENTO "MÁS JONDO" DE LORCA Por ello, Lorite --también presente en la rueda de prensa-- ha explicado que el poeta es el protagonista de este espectáculo, que se divide en cinco cuadros relacionados con García Lorca y dedicados a cinco de sus personajes en su momento "más jondo". En este sentido, los elegidos han sido Rosita, de la obra 'Doña Rosita la soltera'; Perlimplin de 'Amor de don Perlimplin con Belisa en su jardín'; 'Mariana Pineda', de la obra del mismo nombre; la hija Adela de 'La Casa de Bernarda Alba' y el público, al que García Lorca siempre quiso "inundar", según la directora. Por otro lado, Lorite ha augurado que 'Jondo, del primer llanto, del primer beso' --que en sus dos años ha reunido en los teatros a cerca de 150.000 espectadores-- llegará a más ciudades, incluso internacionales, aunque por el momento solo contemplan funciones en Sagunto (Valencia), así como en Mallorca, Menorca y Logroño, además de las dos semanas que estará en la Gran Vía de Madrid. Mientras, el bailaor Eduardo Guerrero aportará el baile en los epílogos y prólogos de cada cuadro, aunque también acompañará a la compañía que actúa en el resto de momentos, formada por jóvenes artistas que recientemente han acabado sus estudios superiores, como ha puntualizado. "La mayoría son andaluces y verlos subir a la Gran Vía es una emoción. Teníamos que ser la excelencia y es lo que hemos conseguido. Nadie sabe con qué personaje quedarse. Yo estoy toda la función acompañando a estos jóvenes y dándoles confianza en un lugar que no es de nadie, es de Federico García Lorca", ha concluido Guerrero.

