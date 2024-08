Bruselas rechaza ataques del equipo de Trump: "La UE no interfiere en elecciones"

La Comisión Europea ha rechazado este martes los ataques del equipo de campaña del expresidente de Estados Unidos y actual candidato republicano, Donald Trump, que dijo que la Unión Europea tiene que dejar de "interferir" en el proceso electoral norteamericano y es "enemiga de la libertad de expresión", después de que el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, avisara al propietario de la red social X, Elon Musk, antes de entrevistar a Trump de que vigilaría posibles violaciones de la ley europea de servicios digitales durante la charla. En rueda de prensa desde Bruselas, la portavoz comunitaria, Arianna Podesta, ha subrayado que "de ninguna manera" la carta de Breton "quería interferir con las elecciones estadounidenses. "La UE no interfiere en elecciones, seamos claros en esto", ha dicho, insistiendo en que la misiva se centraba en una serie de obligaciones sobre regulación de contenido que X debe cumplir como gran plataforma digital. En este sentido, ha recordado que el gigante digital tiene obligación de evaluar el riesgo y mitigar el contenido ilegal y los mensajes que promueven el odio y la discriminación en su propia plataforma, recalcando que esto no supone interferir en procesos en terceros países. Podesta ha defendido que la carta del comisario francés era de "naturaleza general" aunque hiciera hincapié en la charla entre Musk y Trump o en los disturbios ultraderechistas registrados en Reino Unido, y reflejaba la "preocupación general" existente sobre el cumplimiento de la normativa europea. Con todo, la portavoz comunitaria ha reconocido que la misiva fue una iniciativa que partió del propio Bretón. "Ni el momento de mandarla ni el lenguaje usado fue coordinado, ni acordado, con la presidencia de la Comisión o el colegio de comisarios", ha señalado en rueda de prensa ante las preguntas de los periodistas. El Ejecutivo europeo ha evitado en todo caso entrar a responder los ataques de Musk, que replicó en la propia red social a la carta de Breton con un 'meme' en el que se podía leer "que te jodan". "Para ser honesto, realmente quería responder con este 'meme', ¡pero nunca haría algo tan grosero e irresponsable!", señaló el propietario de X en su respuesta al comisario europeo responsable de política digital. En la carta enviada al magnate sudafricano, Breton aseguraba que junto a su equipo estaría "extremadamente atento a cualquier evidencia que apunte a violaciones de la ley de servicios digitales" y en ese caso, Bruselas "no dudará en hacer pleno uso de las herramientas a mano, incluso mediante la adopción de medidas provisionales". Este aviso llegó horas antes de la charla de Musk con el expresidente estadounidense y actual candidato, al que ha apoyado financieramente de cara a las elecciones de noviembre. El encuentro, que se podía escuchar en directo desde la red social, fue parecido a un mitin electoral y estuvo marcado por temas como la migración o la economía, sin que Musk pusiera en duda ninguna de las afirmaciones falsas de Trump.

