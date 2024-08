Ancelotti: "Creo que tenemos a los mejores jugadores y ahora tenemos que construir el mejor equipo"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, cree que tiene "a los mejores jugadores" en su plantilla y por ello se ha fijado como objetivo "construir el mejor equipo", negando la posibilidad de que Vinícius Jr. se marche a Arabia Saudí este verano y afirmando que su nueva estrella, Kylian Mbappé, se está "adaptando muy bien" al equipo merengue. "Creo que tenemos a los mejores jugadores y ahora tenemos que construir con esos jugadores el mejor equipo, y eso significa trabajar todos los días y hacer las cosas bien", declaró este martes Ancelotti, en la víspera de disputar la Supercopa de Europa ante la Atalanta BC en el Estadio Nacional de Varsovia (Polonia). Ancelotti afronta este encuentro "con toda la ilusión y todas las ganas" de comenzar "una temporada muy exigente", que puede acabar siendo "muy exitosa", aunque lamentó que apenas han tenido "tiempo para entrenar", pero que ve al equipo "motivado" para el duelo. El técnico italiano elogió a su compatriota y homólogo en el banquillo de la Atalanta, Gian Piero Gasperini, al decir que es "el mejor entrenador de la Serie A" y que tiene "mucha experiencia", además de considerarle "un amigo" después de haber coincidido en la Juventus de Turín y de haber realizado juntos el curso de entrenadores. "Es un entrenador tácticamente muy bueno y mañana va a ser un partido difícil para nosotros. La Atalanta tiene bajas, pero creo que va a ser un partido competido", expresó un Ancelotti que comentó que Mbappé ha llegado "en buena forma" y que "se está adaptando bien" al Real Madrid. Además, Ancelotti destacó el ambiente "muy sano y limpio" en el vestuario blanco en las últimas temporadas, de lo que responsabilizó a las figuras veteranas como Nacho Fernández, Dani Carvajal, Luka Modric, Fede Valverde o el ya retirado Toni Kroos, aclarando que deben "trabajar para mantener un buen ambiente, compromiso y actitud colectiva" que considera aspectos "clave" en los éxitos de la última campaña, saldada con los títulos de Liga, Liga de Campeones y Supercopa de España. Para él, en el club de Chamartín "hay un grupo de jugadores con calidades distintas, que han sido capaces de aunar esa calidad junta al servicio del equipo", y ese es el objetivo que persigue para esta próxima campaña que arrancará de modo oficial con la Supercopa de Europa. Ancelotti no siente que el proyecto blanco esté amenazado por la liga de Arabia Saudí, que podría realizar una oferta desorbitada para fichar a Vinícius. "Son especulaciones de este momento de mercado", espetó, para luego recalcar que al brasileño "no le afectan" estas habladurías y que está "centrado en ayudar al Real Madrid a estar lo más arriba posible como en las últimas temporadas". Tampoco cree que la baja de jugadores como Toni Kroos vaya a perjudicar al nivel de la plantilla, pese a que el alemán "es un jugador fantástico" y que será "difícil sustituirlo". El transalpino tiene claro que si tienen "un jugador distinto a Toni Kroos", deberán "jugar un fútbol diferente", y que el estilo del equipo madrileño "tiene que adaptarse a las características de los jugadores" que tienen. Otro de los jugadores que podría abandonar la entidad es el portero ucraniano Andrey Lunin, que, tras la recuperación de Thibaut Courtois volverá a estar relegado al puesto de suplente. Sin embargo, Ancelotti dijo que es "uno de los mejores porteros" y que es "una parte importante" de la plantilla, como lo demostró el curso pasado siendo clave en Champions con los penaltis parados ante el Manchester City. La plantilla blanca podría afrontar esta temporada más de 70 partidos si culminan el Mundial de Clubes que se jugará en verano de 2025. Eso preocupa a Dani Carvajal y Fede Valverde, con quienes él coincidió en opinión: "Lo que piensen los jugadores es lo más importante porque son los que van a jugar los partidos y los que tienen que viajar a los torneos". Esa acumulación de partidos permitirá a Ancelotti dar oportunidades a más jugadores porque es consciente de que "no van a jugar los 70 partidos los mismos 11", y también elogió el papel de muchos futbolistas del banquillo la pasada campaña que "aportaron muchísimo". "Los jugadores buenos al final van a jugar y aportar", zanjó. Esos más de 70 partidos también obligarán al técnico italiano a comparecer más de 140 veces en rueda de prensa, lo que "no" supone "un problema" para él, ya que no olvida que "es parte" de su trabajo y que a veces es "bueno, positivo e incluso divertido" atender a periodistas. Por último, recordó que la última vez que el Real Madrid jugó en el Estadio Nacional de Varsovia lo hizo frente al Shakhtar Donetsk, partido que calificó como "complicado y sufrido". "Este es un estadio fantástico y estamos encantados de jugar aquí y demostrar nuestra calidad a todos los aficionados polacos que les gusta el Real Madrid", concluyó.

Compartir nota: Guardar Nuevo