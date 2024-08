X permite visualizar las respuestas a las publicaciones según su relevancia, antigüedad o más 'Me gusta' registrados

X (antigua Twitter) ha lanzado una nueva función con la que permite a los usuarios ordenar las respuestas de las publicaciones en base a su relevancia, por orden cronológico -priorizando las más recientes- o según los 'Me gusta' que tengan registrados. La plataforma propiedad de Elon Musk continúa implementado nuevas opciones de cara a mejorar la experiencia en la red social, ahora con una nueva característica que permitirá ver el contenido de las respuestas a las publicaciones, según las preferencias de los usuarios. En concreto, se trata de una nueva función con la que se podrá configurar el orden de aparición de las respuestas de cualquier publicación, con opciones para que se muestren en primer lugar las respuestas más relevantes, las publicadas más recientemente o según su número de 'Me gusta'. Así lo ha compartido la red social en una publicación en el perfil oficial de X, donde ha subrayado que se trata de una característica que ya se ha comenzado a implementar a nivel global. Sobre todo, ha sido ideada para facilitar la visualización de contenido en aquellas publicaciones que tengan un gran número de respuestas por su alta interacción. De esta forma, los usuarios podrán ver las respuestas en base a sus necesidades o preferencias de forma más sencilla, ya sea porque deseen ver lo que han opinado personas relevantes dentro de la plataforma o porque quieran estar al día de las respuestas más recientes a una publicación en cuestión. Para cambiar la manera en que se muestran las respuesta a las publicaciones, se debe pinchar sobre una de ellas y situarse bajo el menú de comentarios, republicaciones, 'Me gusta', guardado y 'Compartir'. Es ahí donde aparecen las tres maneras de organizar las respuestas: 'Más relevantes', 'Más recientes', y 'Más Me gusta'.

