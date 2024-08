Sergi Roberto deja el FC Barcelona "orgulloso de haberlo dado todo durante 18 años"

El centrocampista español Sergi Roberto anunció este domingo su adiós al FC Barcelona, club del que formó parte los últimos 18 años pero donde no continuará la próxima campaña, "orgulloso de haberlo dado todo" durante este tiempo ganando "todos los títulos posibles". "Culers, ha llegado el momento de daros las gracias por este viaje que hemos hecho junto. Mi historia con el Barça empieza con 14 años, desde Reus a Barcelona, cumpliendo el sueño de vestir la camiseta blaugrana. Pasando por La Masìa, donde viví mis mejores años, y donde aprendí todos los valores como jugador y como persona", decía en un video en su cuenta de la red social 'X'. El capitán azulgrana tenía que renovar para seguir en el club de su vida, pero finalmente tomará un nuevo camino llevándose "vivencias únicas con el primer equipo". "Desde el debut hasta ser capitán, ganando todos los títulos posibles. He compartido vestuario con mis ídolos y los mejores jugadores y entrenadores del mundo. Un privilegio. Me marcho orgulloso, orgulloso de haberlo dado todo durante 18 años, poniendo los intereses del club y del equipo por encima de los míos", añadió en ese video con imágenes de su carrera. El Barça se hizo eco en su página web oficial del adiós de su primer capitán tras agotar su contrato, anunciando una despedida oficial el martes 13 de agosto a las 12.00, en un acto en el Auditori 1899 que contará con la presencia del presidente, Joan Laporta, y que se podrá seguir en directo por Barça One. El reusense ha llegado a acumular 373 partidos con el primer equipo, jugando en distintas posiciones, sobre todo en el centro del campo pero también en el lateral derecho. Roberto marcó 19 goles, con especial recuerdo el que culminó la histórica remontada ante el PSG en Liga de Campeones, y en total ganó 25 títulos.

