Los índices de calor fallan al definir la gravedad de las alertas

Actualmente no existe una forma estándar y global de medir la gravedad de las olas de calor, y los índices existentes tienen diferentes umbrales para definir los riesgos del estrés térmico. Investigadores informan en la revista Nexus que cinco de los seis índices de olas de calor existentes no pudieron capturar la gravedad y la distribución espacial de las recientes olas de calor letales en India, España y los EE.UU. El sexto índice, el índice de estrés térmico letal, fue más capaz de identificar condiciones peligrosas de estrés térmico, particularmente en regiones de baja humedad. "Descubrimos que algunos índices existentes pueden no ser apropiados para todas las regiones geográficas y condiciones climáticas", dice el autor principal y experto geoespacial Qihao Weng de la Universidad Politécnica de Hong Kong. "Es importante que las comunidades científicas, los círculos de salud pública y los responsables de las políticas se unan y reconsideren los índices existentes". En la actualidad, los países de todo el mundo tienen diferentes formas de medir y definir las olas de calor, pero no está claro cuál de estos métodos es más eficaz ni cómo se ve afectado su rendimiento por las condiciones climáticas de fondo. Algunas de estas métricas se basan exclusivamente en la temperatura máxima del aire, mientras que otras incluyen factores como la radiación, el viento y, fundamentalmente, la humedad. "Incluso en condiciones de temperatura relativamente baja, si la humedad es alta, puede ser peligrosa para las personas con problemas de salud", afirma Weng. "En condiciones de humedad, incluso de 28 °C, las condiciones de bulbo húmedo (que tiene en cuenta la humedad en suspensión) pueden provocar una tensión grave y un golpe de calor". Para comparar la eficacia de los índices de olas de calor existentes en diferentes condiciones, los investigadores aplicaron seis índices existentes a los datos climáticos de las olas de calor que se produjeron en España y Estados Unidos en 2022 y en la India en 2023. ESTRÉS TÉRMICO LETAL En todos los casos, descubrieron que un método (el índice de estrés térmico letal) superó a los demás. En comparación con los demás índices, el índice de estrés térmico letal podría diferenciar entre áreas que se vieron afectadas por estrés térmico extremo y podría señalar con precisión en qué días se produjeron estas condiciones de calor peligrosas. El índice de estrés térmico letal es una métrica basada en la temperatura y la humedad para identificar las condiciones que probablemente provoquen la muerte humana (a diferencia de otros índices que utilizan puntos finales como "peligro extremo" y "golpe de calor inminente"). Aunque la mayoría de los demás índices también incluyen la humedad en sus cálculos de alguna manera, la forma en que lo hacen difiere. "El índice de estrés térmico letal aplica un factor de corrección a la humedad relativa, lo que significa que es mejor para predecir condiciones de calor peligrosas en regiones que tienen condiciones de humedad muy bajas en comparación con los otros índices", dice el primer autor Pir Mohammad, un científico de la tierra en la Universidad Politécnica de Hong Kong. Los investigadores destacan que las olas de calor se viven de forma diferente en cada persona, incluso dentro de la misma región, debido a factores como la edad, las condiciones de salud preexistentes y el nivel socioeconómico, que se asocia con el acceso a una refrigeración adecuada y el privilegio de no trabajar al aire libre durante las condiciones de calor. Aunque identificaron el índice de estrés térmico letal como la mejor opción actual, los investigadores dicen que este índice aún podría mejorarse con más investigaciones. También señalan que, si bien su estudio se centra en las temperaturas del aire exterior, se producen más muertes relacionadas con el calor en interiores que en exteriores, y las investigaciones futuras también deberían abordar las condiciones interiores durante las olas de calor y examinar cómo se ven afectadas por factores como la edad y los materiales de construcción. En última instancia, esperan que sus hallazgos ayuden a los científicos a desarrollar una definición universal del umbral de las condiciones de calor peligrosas. "Necesitamos implementar un marco global que tenga en cuenta la temperatura, la humedad y otros factores como el nivel socioeconómico y la edad para que podamos mitigar las condiciones peligrosas de las olas de calor", dice Mohammad.

Compartir nota: Guardar Nuevo