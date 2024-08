Kate Middleton reaparece con muy buen aspecto junto al Príncipe Guillermo para felicitar a los deportistas británicos

A pesar de que durante todos los Juegos Olímpicos se rumoreó que Kate Middletón viajaría a París para apoyar a la delegación británica en alguna de las competiciones deportivas, finalmente no ha sido así. Alejada de la vida pública desde que el pasado mes de marzo anunció que padece cáncer, no veíamos a la Princesa de Gales desde el pasado 14 de julio, cuando presidió junto a su hija Charlotte la final del torneo de tenis de Wimbledon, en la que Carlos Alcaraz se impuso a Novak Djokovic. Pero este domingo ha querido reaparecer para felicitar públicamente a los deportistas británicos por el esfuerzo y el gran papel que han hecho en estas Olimpiadas. Y lo ha hecho radiante y acompañada por su marido, el Príncipe Guillermo, a través de un vídeo en el que ha dedicado unas significativas palabras a los atletas de su país. Con su larga melena suelta y una cómoda camiseta de manga larga de rayas marineras en blanco y negro, una recuperadísima Kate ha lanzado un mensaje de orgullo por el gran papel que los olímpicos británicos han hecho en estos Juegos Olímpicos: "De parte de todos los que os estamos viendo desde casa, felicidades al equipo de Gran Bretaña" ha exclamado con una gran sonrisa en un vídeo grabado en el jardín de su residencia de Anmer Hall, en Norfolk. "Enhorabuena por todo lo que habéis conseguido" ha añadido el Príncipe Guillermo en este mensaje compartido a través de las redes sociales del Príncipe y la Princesa de Gales, y en el que también participan otros rostros conocidos como el rapero Snoop Dog, David Beckham, Rebecca Adlington, Colin Jackson o Emma Willis. Una reaparición en la que al margen del buen aspecto de Kate ha llamado la atención la imagen del hijo del Rey Carlos III, con barba de varios días y un ligero bronceado que deja entrever que ha tomado el sol durante su retiro vacacional en su residencia campestre junto a su mujer y sus tres hijos, los príncipes George, Charlotte y Louis. Se trata de la tercera vez que vemos a la Princesa de Gales desde que el pasado marzo, poniendo fin a semanas de especulaciones sobre su estado de salud, compartía un emotivo vídeo confesando que padece un cáncer en cuya recuperación está completamente volcada desde entonces. La primera fue el 16 de junio, cuando asistió a una de las celebraciones más especiales para la Familia Real Británica, 'Trooping the Colour', lanzando un mensaje de optimismo al reaparecer deslumbrante tras casi 180 días alejada de la vida pública. La segunda, durante la final del torneo de tenis de Wimbledon, confirmando sin necesidad de palabras que cada vez está más cerca su regreso a la ansiada normalidad y a los compromisos institucionales con los que tanto disfruta. De hecho, Kate ya ha comenzado a asistir a algunas reuniones de la asociación 'Royal Foundation Center for Early Childhood', dedicada a la salud mental de los niños durante la infancia, y se prevé que en las próximas semanas retome sus proyectos desde su residencia en Windsor.

