Jessica Pegula y Amanda Anisimova disputarán al final del WTA 1000 de Toronto

Toronto (Canadá), 11 ago (EFE).- Final estadounidense en el WTA 1000 National Bank Open de Toronto. Jessica Pegula, la número 6 del mundo, defenderá el lunes el título que consiguió el año pasado ante su compatriota Amanda Anisimova tras las semifinales disputadas este domingo en la ciudad canadiense.

Pegula, la cabeza de serie número 3 en Toronto, se deshizo este domingo de la rusa Diana Shnaider (24) en dos sets, 6-4 y 6-3.

Shnaider, de 20 años de edad, era una de las revelaciones del torneo canadiense tras eliminar a Coco Gauff, la actual número 1 del mundo, el viernes, y un día después a su compatriota, y número 13 del mundo, Liuidmila Samsonova.

Shnaider había ganado 17 de sus últimos 19 partidos pero Pegula, de 30 años, no tuvo demasiados problemas para deshacerse de ella.

Tras su victoria, Pegula reconoció que el partido contra Shnaider fue probablemente el mejor que ha disputado últimamente a pesar de las difíciles condiciones meteorológicas, con fuerte viento en la pista.

"Creo que jugué de forma realmente inteligente. Ajusté mi plan en un par de juegos porque sentí que no iba a funcionar lo que había pensado, así que me tuve que adaptar un poco así que estoy orgullosa de que me di cuenta", declaró en una rueda de prensa.

Pegula se ha revelado como una especialista de las pistas rápidas del abierto de Canadá, ya sea cuando se disputa en Montreal (como el año pasado) o en Toronto. La estadounidense ha ganado 16 de los 18 partidos que ha disputado en el torneo, récord sólo superado por Chris Evert y Monica Seles.

La tenista añadió que está segura que la final del lunes será una larga batalla con Anisimova, 132 del mundo y que llegó al puesto 21 en 2019 cuando tenía 17 años para luego tomarse un año sabático en 2023.

"Amanda siempre ha sido una jugadora con mucho talento y es una de las mejores jugadoras cuando no tiene lesiones y está jugando. Se tomó un pequeño descanso, lo que es maravilloso, y es bueno verla jugar de nuevo al máximo nivel", dijo Pegula.

La también estadounidense Emma Navarro, la 15 del mundo y que este domingo fue derrotada por Anisimova en la otra semifinal del torneo de Toronto por 6-3, 2-6 y 6-2, comprobó en su propia carne que la tenista de 22 años está de vuelta con ganas de volver a los primeros puestos de la clasificación.

Frente a Navarro, Anisimova (que el sábado ya derrotó a la número 3 del mundo, Aryna Sabalenka) controló el ritmo en el primer set con un mejor servicio y se sobrepuso a las molestias que le causaron unas llagas en su pie izquierdo en el segundo set para llevarse la tercera manga con contundencia.

En la rueda de prensa tras el partido con Navarro, Anisimova reconoció que tuvo que "darlo todo" en el tercer set para superar el dolor de las llagas.

"Intenté luchar tanto como pude y jugar mi mejor tenis, así que estoy feliz de cómo fui capaz de superarlo", explicó.

La final de Toronto es la primera de un torneo WTA 1000 que jugará Anisimova en su carrera. EFE

jcr/car

(foto)