Francia conquista a escépticos con Juegos Olímpicos de París

(Bloomberg) -- El domingo por la noche, mientras Tom Cruise descendía desde el techo del Stade de France de París para tomar la bandera olímpica y trasladarla a Los Ángeles para los próximos Juegos, los funcionarios franceses que observaban la hazaña pudieron por fin respirar aliviados.

Tras años de preparativos y mucho escepticismo (sobre todo de parte de los propios parisinos), los primeros Juegos Olímpicos celebrados en la capital francesa en un siglo se habían convertido en un éxito popular. Se vendieron un récord de 9,5 millones de entradas para los concursos celebrados por toda la ciudad, muchos de ellos con sus monumentos más famosos de fondo.

Una semana antes del inicio de los Juegos, dos tercios de los franceses se decían indiferentes, preocupados o enojados por los Juegos Olímpicos, según una encuesta de Ifop.

La mañana de la ceremonia inaugural, como si se confirmaran los peores temores de la población, el sabotaje a las líneas ferroviarias de alta velocidad del país afectó a cientos de miles de viajeros. La ceremonia de inauguración de los Juegos, que incluyó una flotilla de barcos que transportaba a los deportistas por el río Sena, transcurrió bajo un aguacero desalentador.

Pero a los franceses les encantó el espectáculo y el ambiente cambió de la noche a la mañana, cuando deportistas ganaron sus primeras medallas en escenarios espectaculares como la Torre Eiffel y el Palacio de Versalles. Incluso se llevaron a cabo las pruebas de natación en el Sena, después de una costosa limpieza de la vía fluvial por parte de la ciudad, aunque algunas se pospusieron para permitir que las bacterias descendieran a niveles que fueran seguros para los atletas. El que deportistas franceses ganaran un número récord de medallas ayudó también a elevar los ánimos.

Muchas de las cosas que podrían haber salido mal al final salieron bien. Las líneas de metro funcionaron sin problemas y estuvieron mucho menos abarrotadas de lo que se temía después de que muchos parisinos huyeran fuera de la ciudad. Y ningún problema de seguridad importante en París arruinó el evento, tal vez debido a los miles de policías y militares que patrullaban la ciudad.

“Hemos escuchado mucho en los últimos años a una enorme cantidad de expertos que nos dijeron que todo lo que se ha hecho en las últimas semanas era imposible”, dijo el presidente Emmanuel Macron “Gracias, por haberlo conseguido”, dijo el lunes en una reunión con personas involucradas en los Juegos Olímpicos.

Los Juegos parecen destinados a impulsar el crecimiento económico francés en alrededor de un cuarto de punto porcentual en el tercer trimestre, según una encuesta mensual del banco central del país. El impacto económico y empresarial a largo plazo tardará en evaluarse.

No todos se beneficiaron. Compañías aéreas como Delta Air Lines Inc. y Air France-KLM afirmaron que el hecho de que los turistas se alejaran de París este verano perjudicó las ventas. Mientras que grupos de lujo como Hermès International indicaron que los Juegos Olímpicos podrían frenar las ventas en sus boutiques parisinas.

Los organizadores intentaron evitar el destino de las ciudades anfitrionas anteriores, para las que los Juegos Olímpicos resultaron ser extremadamente costosos. París utilizó sedes existentes y montó instalaciones temporales para organizar los Juegos, en lugar de gastar a lo grande.

Hace dos décadas, los Juegos de Atenas dejaron a la ciudad con recintos abandonados y costosos, mientras que las ediciones más recientes de Londres y Río superaron con creces el presupuesto. En 2020, Tokio tuvo que posponer el evento al año siguiente debido al covid, lo que generó costos adicionales.

Las empresas privadas fueron clave para las finanzas de los Juegos de París. Los organizadores fijaron un presupuesto operativo de US$4.700 millones, financiados en su mayor parte por el sector privado. Solo el grupo de lujo LVMH gastó unos €150 millones (US$164 millones) como patrocinador principal de los Juegos. Otros US$4.700 millones se presupuestaron para gastos de infraestructura, con las nuevas construcciones destinadas a impulsar los barrios desfavorecidos.

“Dado el modesto costo de los Juegos, podemos esperar que el evento sea neutral para el estado francés en el corto plazo”, dijo Luc Arrondel, economista deportivo de la Paris School of Economics. Los beneficios a largo plazo podrían provenir del aumento del turismo, así como de nuevas y futuras inversiones. “El factor de bienestar entre la población francesa probablemente será la mayor ganancia inmediata”, dijo.

El gasto de €1.400 millones para limpiar el Sena fue uno de los más controvertidos, ya que muchos parisinos siguen siendo escépticos de que nadar en el río llegue a ponerse de moda. En cambio, Macron y la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, afirman que este esfuerzo será uno de los legados más duraderos de París 2024.

A corto plazo, Macron intentará mantener el buen ánimo a través de los Juegos Paralímpicos, que comienzan a fines de agosto, y un desfile de los deportistas victoriosos por los Campos Elíseos, programado para el 14 de septiembre.

Nota Original: France Wins Over Skeptics With Olympic Games That Showcase Paris

--Con la colaboración de Julius Domoney.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2024 Bloomberg L.P.