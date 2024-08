Expresidente de Paraguay Abdo retoma militancia alternativa dentro del Partido Colorado

Asunción, 11 ago (EFE).- El expresidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez (2018-2023) reapareció este domingo luego de un año de silencio y anunció que volverá a militar dentro del oficialista Partido Colorado para crear una alternativa interna que ayude a articular a las fuerzas democráticas del país.

"Es una de las razones por la cual, no solamente he decidido hablar, sino que he decidido volver a militar, porque no puedo negar que veo en peligro o veo un retroceso en la construcción de una conciencia democrática en el Paraguay", aseguró Abdo Benítez en su primera entrevista y aparición pública tras dejar el poder en agosto de 2023.

El Partido Colorado atraviesa una pugna entre dos de sus más importantes facciones: una encabezada por Abdo Benítez y otra tutelada por el presidente del partido, el exmandatario Horacio Cartes (2013-2018), mentor político del actual gobernante del país, Santiago Peña.

En ese contexto, el oficialismo ha mostrado a Abdo Benítez como su principal opositor, a pesar de ser un correligionario del coloradismo.

El exjefe de Estado aseguró en su intervención en el canal Telefuturo que creyó necesario trabajar en "una alternativa, un proyecto interno partidario" que permita "articular a todas las fuerzas democráticas del país" y construir una "plataforma" que garantice a la disidencia colorada un espacio en las elecciones municipales previstas para 2026.

"Al Paraguay le conviene un coloradismo con una disidencia presente que pueda generar un equilibrio en la democracia", indicó el político que criticó que su partido esté supuestamente "sometido" a su actual cabeza.

Abdo Benítez sostuvo además que la facción liderada por Cartes ha generado un supuesto "copamiento" no solo del movimiento sino de otras instituciones del Estado.

"Esta mayoría que hasta podemos describir como un copamiento no solamente del (Partido) Colorado (...) generan presión directa e indirectamente en todos los estamentos, no solamente en senadores o en diputados", señaló al referirse a la mayoría legislativa en la Cámara de Senadores y de Diputados afín al cartismo.

De este modo, el político aseguró que "su obligación moral" es retornar a la militancia para ser "un soldado en la defensa de la institucionalidad, del equilibrio democrático".

Consultado por el periodista sobre la opinión que tiene de Peña, Abdo dijo que es "un actor secundario hasta hoy" en alusión al padrinazgo de Cartes y que actualmente el "mayor problema de la democracia" en Paraguay es "la falta de autonomía de la cabeza del Ejecutivo".

"Yo veo que él (Peña) también es prisionero de una coyuntura", zanjó. EFE

