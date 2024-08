Taurasi: Llevo con orgullo la camiseta de EEUU, pero debajo va la de Argentina

París, 11 ago (EFE).- Diana Taurasi, capitana de la selección de Estados Unidos que ganó este domingo el torneo femenino de baloncesto de los Juegos de París 2024 -tras vencer a la anfitriona, Francia, en un partido igualado y emocionante que se resolvió por un solo punto (66-67)-, declaró, tras convertirse en la primera persona con seis oros olímpicos en la historia de este deporte que lleva "con orgullos la camiseta de EEUU, pero" que "debajo va la de Argentina" y que "esta medalla es para los dos países".

Taurasi, de 42 años y que ya lo había ganado absolutamente todo en el baloncesto, deshizo este domingo a su favor el récord histórico de cinco oros que la unía a su ex compañera Sue Bird, ya retirada, junto a la cuál había ganado esos cinco títulos.

"Ha sido un partido increíble, un partidazo. Siempre piensas que estos partidos van a ser lindos, que vas a meter cada tiro... pero hoy los dos equipos jugaron fuerte y nos tocó a nosotras ganar", dijo.

"La verdad es que el equipo francés ha hecho un torneo increíble; y a veces las cosas se resuelven por suerte. Y el partido nos lo llevamos nosotras", comentó Taurasi, triple ganadora de la WNBA con Phoenix Mercury y con un palmarés estratosférico que este domingo culminó con un inédito sexto título olímpico.

Taurasi, que no jugó ni un solo minuto de la final -lo que no le quita absolutamente ningún mérito a su gesta- no quiso confirmar si éste ha sido su último partido con la selección de Estados Unidos, como todo parece apuntar.

"Bueno, creo que en una semana o en dos semanas puedo pensar bien lo que pasó los últimos veinte años. Es un orgullo haberme puesto esta camiseta durante veinte años, en los que he coincidido con muchas jugadoras muy buenas. Es mucho tiempo. La verdad es que tengo mucho orgullo", indicó Taurasi este domingo en la zona mixta del Arena Bercy de la capital francesa tras el partido en el que derrotaron a la anfitriona.

"La verdad es que llevo la camisa ed Estados Unidos, pero debajo llevo la de Argentina, siempre. Mi viejo, mi vieja, toda mi familia es argentina... y yo gano esta medalla para los dos países", declaró Taurasi este domingo, en París, tras haber hecho historia al convertirse en la persona más laureada de la historia del baloncesto olímpico. EFE

ARH/jl

, y que supuso el décimo título de las norteamericanas, que no sólo capturaron su octavo oro seguido, sino que aseguraron, además, el primer puesto final de su país en el medallero.

Lideradas por A'ja Wilson, que fue de menos a más para acabar con 21 puntos -que unidos a 13 rebotes la convirtieron no sólo en máxima anotadora, sino la mejor valorada (25)-, las estadounidenses sufrieron, pero acabaron haciendo buenos los pronósticos que las convertían en las grandes favoritas de un torneo tras el cuál Diana Taurasi -que no jugó un solo segundo este domingo- se convirtió en la primera persona de este deporte en ganar seis oros olímpicos.

Las dos primeras canastas de Breanna Stewart y A´ja recibieron réplica de la nacionalizada Gabby Williams, la mejor francesa (19 puntos, valoración de 20); que, con un triple y otra anotación colocaba por delante a las anfitrionas (5-4) que, tras derrotar a Bélgica en la prórroga de la semifinal, no tenían nada que perder ante una misión que se antojaba 'imposible'. Y que les faltó muy, pero que muy poco para cumplir.

A las mujeres que dirige Cheryl Reeves, que en cuartos dieron cuenta de Nigeria -primer equipo africano que llega a esa instancia- y en semifinales ganaron a Australia -que justo antes había capturado el bronce- no hubo quien las tosiera durante todo un torneo hasta el último partido. En el que la anfitriona las hizo sufrir antes de caer por la mínima.

Sue Bird, pentacampeona olímpica con el 'Team USA' (con la que este domingo deshizo a su favor el empate Taurasi), ya retirada -presente en numerosos partidos junto a Megan Rapinoe, una de las mejores futbolistas de la historia- tuvo el honor de oficiar la ceremonia de apertura, la de los tres bastonazos, en homenaje al teatro clásico francés. En una final en la que quisieron apoyar a sus compatriotas LeBron James, Bam Adebayo y Derrick White; que, después de ganar oro la noche del sábado, se dieron una vuelta por el Arena Bercy. Donde en mayor número animaron a las suyas los integrantes del equipo subcampeón que capitaneó Nicolas Batum y lideró Victor Wembanyama.

Otra de las triunfadoras de este torneo fue Brittney Griner, que en poco más de año y medio cambió la pesadilla de las cárceles rusas por la gloria olímpica. La texana, que capturó su tercer oro, anotó las dos canastas que indicaron el camino a seguir al final del primer cuarto (9-15). Los únicos cuatro puntos que sumó. Pero que le bastaron para convertirla en tricampeona.

Ante la atenta mirada de Emmanuel Macron, presidente de la República Francesa, Valeriane Ayayi, primero, un triple de Marine Fauthou, después; y otra canasta de Janelle Salaun daban ventaja a las locales (23-25) justo antes del descanso. Al que, tras una anotación de Napheesa Collier, se llegó con empate a veinticinco.

Estados Unidos ganaba claramente la batalla del rebote (30/20), lo que no quedaba reflejado en el marcador por su desacierto ofensivo: A'ja Wilson capturó nueve de ellos, pero falló siete de sus nueve intentos; y se iba a vestuarios con unos inusuales seis puntos. La agresividad defensiva de Francia había provocado trece pérdidas de balón a las grandes favoritas durante la primera mitad.

En la reanudación de un partido en el que Pau Gasol, el mejor baloncestista de la historia de España (ahora miembro del Comité Olímpico Internacional), acompañó, junto a su familia, a la viuda -Vanessa- y a las huérfanas -Natalia, Bianka y Capri- del inolvidable Kobe Bryant, las estadounidenses comenzaban a mascar la tragedia cuando un parcial de 10-0 ponía diez puntos arriba (35-25) a Francia.

El asunto se elevaba a cuestión de estado, porque en esos momentos China lideraba el medallero con 40 oros, 27 platas y 24 bronces frente a los 39 oros, 44 platas y 43 bronces de EEUU. Es decir, que si las americanas ganaban el partido -la última competición de los Juegos-, su país encabezaría -por mayor número de segundos puestos- la clasificación final; honor que recaería en el gigante asiático en caso contrario.

Así que había que espabilar. Y las estadounidense lo hicieron. Pero sudaron la gota gorda.

Kelsey Plum -oro en Tokio, pero en el 3 x 3- acercaba (33-35), cuando la conexión entre Sabrina Ionescu y Collier comenzaba a dar sus frutos. Junto al resurgir de Wilson, que dejaba a las estadounidenses por delante (43-45) a falta de los últimos diez minutos.

La tensión se mantuvo hasta el final, porque a falta de cuatro minutos el marcador indicaba empate a 55. Y cuando quedaba minuto y medio, Williams colocaba a Francia a uno (59-60), con toda China animando a las francesas.

Gabby Williams echó el resto con un triple que, a cinco segundos, colocaba a su equipo a uno. Kahleah Copper anotaba dos tiros libres para el 'Team USA'; y, por muy poco, el último lanzamiento de Williams fue de dos y no de tres. Y por un solo punto Estados Unidos se llevo el partido, el oro y el medallero final.

- Ficha técnica:

66 - Francia (9+16+18+23): Fauthoux (8), Ayayi (9), Williams (19), Salaun (2), Badiane (8) -cinco inicial- Johannes (9), Bernies (0), Chery (4), Michel Boury (0), Rupert (0), Lacan (7), Malonga (0)

67 - Estados Unidos (15+10+20+22): Gray (0), Collier (7), Young (2), A'ja Wilson (21), Breanna Stewart (8) -cinco inicial- Plum (12), Griner (4), Ionescu (0), Copper (12) y Thomas (1),

Árbitros: Boris Krejic (SLO), Viola Györgi (NOR) y Martin Vulic (CRO). Eliminaron, por cinco faltas personales a Young.

Incidencias: final del torneo olímpico femenino de baloncesto de los Juegos de París 2024 disputado en el Arena Bercy ante 12.126 espectadores. EFE

arh/sab