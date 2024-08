Serbia vence a Croacia en la final de waterpolo y gana su tercer oro olímpico consecutivo

La selección de waterpolo masculina de Serbia consiguió este domingo su tercer oro olímpico consecutivo, después de derrotar por 13-11 a Croacia, actual campeón mundial y 'verdugo' de España en el torneo, en la final de los Juegos Olímpicos de Paris 2024. Serbia, a pesar de ser la campeona en Rio 2016 y Tokyo 2020, no estaba entre las principales candidatas al título olímpico en París. Más teniendo en cuenta que en la fase de grupos, cayó ante España y concluyó esa primera fase en el cuarto lugar del Grupo B, tras dos triunfos y tres derrotas. Tras vencer en 'semis' a Estados Unidos, la revelación del torneo, los de Uros Stevanovic sacaron todo su carácter en la final ante Croacia, actual campeona mundial y que se 'cargó' a España en cuartos de final. En el duelo balcánico, no hizo falta la contundencia de Dusan Mandic, ya que las expulsiones condenaron a los croatas. Las jugadas de hombre de más fueron la clave del triunfo serbio, imponiéndose en el primer cuarto fácil (5-2) y manteniendo esa ventaja en los dos siguientes periodos (3-3 y 3-3). En el parcial definitivo, Serbia no falló, pese a los intentos de reacción de Croacia, siempre por detrás, y cerraron el partido por 13-11, para sumar el sexto oro de su historia, el tercero consecutivo. Solo Hungría tiene más oros (9) olímpicos.

