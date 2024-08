Pérez de Vargas: "El bronce es un premio enorme y un reconocimiento al espíritu de los 'Hispanos'"

El portero de la selección española de balonmano Gonzalo Pérez de Vargas resaltó este domingo que la medalla de bronce lograda en los Juegos Olímpicos de Paris 2024, al vencer por 23-22 a Eslovenia, es un "premio enorme y un enorme reconocimiento al espíritu de este equipo" durante el torneo, y les dará "un extra" para el próximo ciclo olímpico. "Hemos tenido el grupo más fuerte en París, hemos conseguido llegar a los cuartos en el último segundo contra Croacia, hemos estado luchando durante estos dos días después de la derrota contra Alemania, pensando si podríamos calificar o no. Este grupo también ha crecido en las últimas dos semanas especialmente, y ganar la medalla de bronce es un enorme premio. Y un enorme reconocimiento al espíritu del equipo durante todo el torneo, no podríamos estar más felices", valoró el jugador en rueda de prensa tras colgarse el bronce. Pérez de Vargas reconoció que les "dolió mucho" la derrota por 25-24 ante Alemania en semifinales, porque sabe "de la dificultad, no solo de estar en la lucha por las medallas, sino de estar en unos Juegos". "Pero hay cosas muy positivas, no solo la medalla. De cara al futuro podemos saborear este título, con muchísima gente nueva y jugadores que era su primera competición importante. Que se valore lo que significa estar aquí creo que nos puede dar un extra durante este ciclo olímpico", celebró. "Después de Tokio, se han hecho tres cosas bien para poder estar aquí: una final del Europeo, consiguiendo la medalla de bronce en el Mundial y hoy consiguiendo otra medalla de bronce en unos Juegos. Por un lado, creo que hay que felicitar a la gente que ha entrado por cómo ha entrado. Sin ningún tipo de complejo y haciendo muy bien las cosas", aplaudió el portero. Finalmente, Pérez de Vargas ensalzó el papel de los jugadores "no tan expertos", que "han devuelto un poco la alegría más rápido al grupo" tras perder en semifinales, consiguiendo que "el luto" fuera "menor". "Dijimos también de intentar limpiar y poder hacer análisis todo después de este partido. Eran 60 minutos de lucha, un premio muy grande y creo que lo hemos conseguido", zanjó.

