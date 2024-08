La asociación de veteranos finlandeses que apoya a los voluntarios que luchan en Ucrania

Juanjo Galán

Helsinki, 11 ago (EFE).- Alrededor de 140 finlandeses han viajado a Ucrania para luchar como voluntarios contra la invasión rusa desde el inicio de la guerra, con el único apoyo de una asociación de veteranos que lamentó hace unos días la muerte del cuarto soldado finés en suelo ucraniano.

Esta ONG, llamada "Sodan kokeneet" (Veteranos de guerra), fue fundada en agosto de 2023 para ayudar a los combatientes finlandeses desplazados a Ucrania y a sus familiares a afrontar una traumática experiencia que en muchos casos deja huellas de por vida.

La asociación, financiada exclusivamente mediante donaciones privadas y las cuotas de sus miembros, ofrece asistencia legal, ayuda psicológica y, en última instancia, gestiona la repatriación a Finlandia de los combatientes caídos.

Como muchos de sus miembros, el fundador y director de la ONG, Juha Kreus, es un veterano de guerra y combatió en 1993 junto a las fuerzas especiales del ejército de Guatemala que lucharon contra las guerrillas rebeldes durante la guerra civil del país centroamericano.

Kreus explicó en una entrevista con EFE que los combatientes voluntarios, además del miedo y el elevado riesgo de resultar heridos, deben enfrentarse a los problemas psicológicos causados por la experiencia bélica, algo que él mismo vivió en primera persona.

"Cuando has experimentado la guerra y has visto todo tipo de cosas horribles, has matado a gente y has visto morir a compañeros, empiezas a vivir en un mundo totalmente distinto para el resto de tu vida", afirmó.

Las experiencias bélicas -añadió- cambian la mentalidad de los combatientes para siempre, provocan a menudo trastornos por estrés postraumático (TEPT) y hacen muy difícil el regreso a la normalidad al volver a casa.

"Quien nunca ha estado en una guerra vive en un mundo al que ya no podrá regresar si entra en combate, porque la guerra transforma a los combatientes en personas diferentes", subrayó.

Una de las principales tareas de la asociación es preparar mentalmente a los voluntarios antes de viajar a Ucrania, tratar de mantener su salud mental mientras están combatiendo y ayudarles a recuperarse cuando regresan, mediante un proceso denominado "el camino a casa".

"La mejor manera de ayudar es organizando encuentros entre veteranos para que hablen entre ellos cuando vuelven a Finlandia", explicó el director de la ONG.

Según Kreus, desde la guerra de Vietnam los suicidios por trastornos mentales han causado más bajas entre los militares y veteranos estadounidenses que el fuego enemigo, por lo que su objetivo principal es "evitar que los veteranos finlandeses se suiciden debido a los traumas por las experiencias que han vivido".

Asimismo, aclaró que la labor de la asociación no consiste en alentar o facilitar el alistamiento de los voluntarios finlandeses en la Legión Extranjera ucraniana, sino en asegurarse de que son plenamente conscientes de lo que les espera sobre el terreno y de que han meditado lo suficiente su decisión.

Aunque no existen cifras oficiales, Kreus calcula que hasta la fecha han participado en la guerra de Ucrania alrededor de 140 voluntarios finlandeses, de los que cerca de 50 siguen luchando en el país.

La gran mayoría de estos voluntarios son jóvenes de entre 20 y 30 años que han realizado el servicio militar obligatorio en Finlandia y llegan a Ucrania con un adiestramiento que les resulta muy útil a la hora de entrar en combate.

En su opinión, existen distintos motivos por los que los voluntarios finlandeses viajan más de mil kilómetros para luchar en el bando ucraniano, aunque el principal es defender a su propio país de una eventual agresión rusa, similar a la que tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial.

Casi todos los voluntarios finlandeses tienen abuelos o bisabuelos que lucharon contra la Unión Soviética cuando Stalin ordenó invadir Finlandia en 1939, un conflicto que guarda muchos paralelismos con la guerra de Ucrania y en el que el país nórdico se vio obligado a ceder una décima parte de su territorio.

"Muchos finlandeses piensan que si no ayudamos a Kiev a ganar esta guerra, los países bálticos o Finlandia pueden ser los siguientes invadidos. Al mismo tiempo, se trata de defender la democracia y el modo de vida occidental", aseguró. EFE

jg/cph/ig