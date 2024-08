Estados Unidos sufre para seguir su racha olímpica en el baloncesto femenino

La selección de Estados Unidos tuvo que sufrir como hacía mucho tiempo que no hacía para mantener su dominio en el baloncesto femenino olímpico ya que se llevó la medalla de oro de los Juegos de París tras ganar por un ajustado 67-66 a una anfitriona Francia que la exigió hasta el sonido final de la bocina. El combinado estadounidense no pierde un partido desde las semifinales de Barcelona'92 y alargó hasta 61 su racha sin perder, pero por momento se tambaleó ante un rival que la sujetó desde su defensa y que soñó con evitar el doblete en este deporte. Estados Unidos sumó su octavo oro olímpico consecutivo, pero esta vez no apabulló ni arrolló a su rival. Ya había recibido un aviso de Bélgica en el Preolímpico del pasado mes de febrero y ahora tuvo otro por medio de una Francia que mantuvo sus opciones hasta el final, pero que se atascó justo en los momentos decisivos. Tras tener ambas ventajas en el marcados, las americanas entraron en los últimos diez minutos por delante (45-43). Francia siguió plantando cara y no permitió que su rival pudiese abrir una ventaja importante en el marcador, aunque no le hizo falta a las actuales campeonas, que se supieron manejar muy bien la tensión. Con tres abajo, la anfitriona no eligió bien sus tiros y por ahí se le fue el sueño del oro pese a un triple y un tiro final de Gaby Williams, que no se dio cuenta en su último y desesperado intento que estaba pisando. Williams fue la mejor de la francesas con 19 puntos, mientras que A'ja Wilson lideró a las estadounidenses con un gran 'doble-doble' (21 puntos y 13 rebotes). Por otro lado, en el partido por la medalla de bronce, Australia se llevó el premio al imponerse en un apretado partido a Bélgica por 85-81, confirmando su vuelta al podio en este deporte en unos Juegos por primera vez desde la cita de Londres en 2012. Fue un choque tremendamente igualado y que no se decidió a favor de las australianas hasta el final. Con 69-69, Australia logró abrir una pequeña brecha de siete puntos tras un '2+1' de Allana Smith, ya insuperable para la campeona de Europa. Ezbi Magbegor, con 30 puntos y 13 rebotes, fue la mejor de las oceánicas y replicó a la dupla Julie Vanloo (26) y Emma Meesseman (23).

Compartir nota: Guardar Nuevo