El Gobierno israelí cierra de nuevo la televisión libanesa Al Mayadín

El Gobierno israelí ha aprobado una propuesta para bloquear de nuevo las emisiones de la televisión libanesa Al Mayadín, afín al partido-milicia chií libanés Hezbolá, bloquear sus páginas web y incautarse de todos sus bienes en una iniciativa similar a la que ya sirvió para cerrar la televisión panárabe Al Yazira el pasado 5 de mayo. El ministro de Comunicación israelí, Shlomo Karhi, ha firmado ya la orden para confiscar todo el material de la cadena y bloquear el acceso a sus páginas en Internet, según recoge el diario israelí 'The Times of Israel'. Al Mayadín ya fue bloqueado en sus emisiones por satélite el pasado mes de noviembre amparándose en la legislación de emergencia que permite el cierre de medios de comunicación extranjeros por daños a la seguridad nacional, pero la medida tenía un plazo concreto y expiró en enero. Ahora se vuelve a prohibir la televisión tras "la reaparición hace unas dos semanas de representantes terroristas que se presentan como periodistas", ha relatado un portavoz de Karhi en referencia a la presencia de personal de la cadena en Majdal Shams, la localidad drusa de los Altos del Golán sirios bajo ocupación israelí en la que murieron doce niños que estaban en un campo de fútbol por el impacto de un supuesto proyectil de Hezbolá. La periodista de Al Mayadín Hanaa Mahamid dijo entonces que no era un proyectil de Hezbolá, sino uno israelí. Karhi dijo entonces que el Ejército fue "invitado a llevársela y lanzarla a través de la frontera". "Permitir a una periodista de Hezbolá emitir desde el lugar de una masacre de Hezbolá es absurdo a todos los niveles", declaró. La prohibición de Al Mayadín se ampara en la conocida como Ley Al Yazira aprobada en abril por la Knesset o Parlamento israelí que otorga provisionalmente al Gobierno competencias para cerrar medios de comunicación extranjeros en Israel si las fuerzas de seguridad consideran que suponen una amenaza par la seguridad nacional.

