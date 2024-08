Crónica del España - Eslovenia: 23-22

La selección española masculina de balonmano ha ganado este domingo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Paris 2024 gracias a una ajustada y trabajada victoria sobre Eslovenia (23-22) en la pugna por esa presea tan anhelada, la número 18 de la delegación española en estos Juegos y que sirve para enrocarse como 'verdugos' de la selección eslovena. España ganó a Eslovenia (25-22) en el duelo inaugural del Grupo A en la ronda preliminar de estos Juegos. Esta derrota, sumada a la que encajaron los eslovenos en el torneo Preolímpico de Granollers (Barcelona), daban argumentos a los eslovenos para salir a por todas pero los 'Hispanos', conscientes de ello, hicieron el partido que debían hacer. Los 'Hispanos' salen bronceados de París, con una medalla al cuello muy celebrada, y con la única nota negativa de una posible lesión de Aleix Gómez en una última acción en la que seguramente le hicieron penalti, pero le pitaron falta técnica a él. Poco antes, la dupla arbitral danesa no dio por válido un gol de Dani Dujshebaev y pitaron la falta que él mismo había sufrido antes de lanzar. Pero pudo con todo la selección española, que se cuelga la quinta medalla de bronce olímpica en su historia, en la quinta lucha por el tercer puesto --5 de 5--. De este modo, el balonmano es el deporte español (6 bronces, 5 masculinos y uno femenino) más laureado en los Juegos Olímpicos. El gran 'pero' sigue siendo no ser capaces de meterse en una final olímpica, pero en la lucha por el bronce, no se falla. Los 'Hispanos' se marchan bien bronceados de una muy buena cita parisina, luchando en semifinales contra el muro alemán Wolff en un partido en el que, de haber tenido la puntería más afinada, todo hubiera sido distinto. Pero el destino era buscar este bronce y, lejos de entrar alicaídos al choque, los de Jordi Ribera dejaron claro que querían la medalla. Eslovenia fue un digno rival, con un Blaz Janc y un Jure Dolenec autores de 11 goles entre amos, la mitad de los de su equipo. Mucho color blaugrana, en presente y en pasado, pero también en los 'Hispanos', con Aleix Gómez destacado con 5 goles y sin fallos. Porque esa acción con 23-22 en el marcador que podía dar la mayor tranquilidad a España no se la contabilizaron. Recibió Aleix en el extremo, le llegó el defensor pisando área y, cuando se le plantó, pudo hacerle penalti. Pero acabó la acción en falta del español y en posible lesión. Su disparo, no se contó. Agustín Casado, con 4, y Abel Serdio, con 3, también estuvieron bien a nivel ofensivo. Y pese a esas acciones, pese a que Eslovenia tuvo 19 segundos y un tiempo muerto para buscar el gol de la prórroga, esta no llegó por una gran defensa de los 'Hispanos' y el forzar un mal tiro esloveno que no fue digno de una parada de un Gonzalo Pérez de Vargas que volvió a estar, como en casi todo el torneo, excelso. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: ESPAÑA, 23 - ESLOVENIA, 22 (12-12, al descanso). --EQUIPOS. ESPAÑA: Pérez de Vargas (P), Corrales (P); Garciandia, Tarrafeta, D. Dujshebaev (1), Gómez (5), Serdio (3), Fernández (2), Maqueda (2), A. Dujshebaev (2), Casado (4), Sánchez-Migallón (2), Odriozola (2) y Rodríguez. ESLOVENIA: Ferlin (P); Blagotinsek, Janc (5), Dolenec (6), Kodrin (3), Bombac (2), Mackovsek (2), Lesjak, Jovicic, Zarabec, Novak (1) y Vlah (3). --PARCIALES CADA 5 MINUTOS: 2-2, 3-3, 4-6, 6-6, 10-8, 12-12 --descanso--; 14-12, 15-15, 17-17, 19-18, 21-20 y 23-22. --ÁRBITROS: Mads Hansen (DIN) y Jesper Madsen (DIN). --PABELLÓN: Pierre-Mauroy de Lille.

