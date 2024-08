Biden explica que abandonó la carrera electoral para no perjudicar al Partido Demócrata

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha explicado que su decisión de abandonar la carrera a la reelección tuvo lugar cuando se dio cuenta de que su persistencia en seguir como candidato estaba perjudicando a sus compañeros del Partido Demócrata de cara a los comicios legislativos simultáneos que se celebran en noviembre. En una entrevista con la cadena CBS, Biden rechaza que decidiera abandonar por malos resultados en las encuestas internas o por influencia de la considerada en muchas informaciones como gran artífice de su retirada, la ex presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi. "Las encuestas que barajábamos demostraban que seguía codo con codo" contra su rival republicano, Donald Trump, "y el resultado final iba a decidirse en el último momento", ha indicado el mandatario. "Lo que ocurrió fue que varios de mis colegas en el Congreso pensaban que mi presencia iba a perjudicarlos en sus respectivas carreras electorales, y lo que me preocupaba a mí es que podría acabar convirtiendo esa circunstancia en el tema de conversación", ha añadido. "Habríais acabado preguntándome por Pelosi y se habría convertido en una verdadera distracción", ha añadido Biden antes de indicar que, en último término, recordó que se convirtió en presidente de Estados Unidos con la idea de abanderar una "etapa de transición", si bien "las cosas se aceleraron hasta tal punto que hubo un momento en que pensé que no iba a ocurrir". En los últimos meses de su carrera electoral y ya en entredicho, Biden explicó en varias ocasiones que su deseo de presentarse a otro mandato venía dado porque se veía como el único candidato posible capaz de derrotar a Trump en las urnas. "Y sigo pensando que ahora mismo es lo más importante para este país: debemos, debemos, debemos derrotar a Trump", ha indicado sobre el magnate, a quien describió como "un peligro genuino para la seguridad nacional". Biden aprovechó para declarar su total respaldo a su vicepresidenta, Kamala Harris, como virtual candidata del partido a las elecciones de noviembre y aseguró que en un momento dado, y si la agenda se lo permite, la acompañará durante la campaña. "Hablo con ella con frecuencia", ha hecho saber Biden antes de aplaudir igualmente la figura del candidato elegido por Harris a la Vicepresidencia, el gobernador de Minesotta, Tim Walz. "Es como si hubiéramos crecido en el mismo barrio. Es mi tipo de hombre. Un tipo honesto e inteligente. Creo que formarán un gran equipo".

Compartir nota: Guardar Nuevo