'Pinocho' responde al ataque de Anabel Pantoja

Anabel Pantoja protagoniza esta semana la portada de la revista 'Lecturas'. A sus seis meses de embarazo, la influencer enseña su nueva casa en Canarias y, harta de las especulaciones sobre su relación con David Rodríguez, da la cara por su novio tras los rumores de deslealtad y, dejando claro que no les da credibilidad, pide que la dejen disfrutar en paz de este momento tan especial de su vida. Además, y por primera vez, se pronuncia después de que el juez haya admitido a trámite la demanda de paternidad de Luis Vicente Rico 'Pinocho', convencido de que las pruebas de ADN demostrarán que es hijo de Bernardo Pantoja. Rotunda, Anabel asegura que el sevillano no es su hermano y le acusa de haber aprovechado una anécdota con su padre para montar esta historia y no tener que trabajar más. Confiada en que la prueba saldrá negativa, le advierte que ahorre dinero porque tomará medidas legales contra él cuando se sepa toda la verdad. Declaraciones a las que 'Pinocho' ha respondido tajante. Y es que aunque no quiere entrar en lo que ha dicho su presunta hermana sobre él, sí ha querido dejar claro que no está intentando demostrar que es hijo de Bernardo por motivos económicos: "No voy a contestar a nada, pero solo te puedo decir que llevo 22 años cotizados. Tengo 40 años y que haga cuentas, ¿vale? Y me sabe muy malamente".

