La explosión de luz y ritmo de Crystal Fighters conquista la playa de Riazor de A Coruña

Ana C. Abarrategui

A Coruña, 10 ago (EFE).- El grupo Crystal Fighters ha irrumpido en el escenario de la playa de Riazor, en A Coruña, del Festival Noroeste como una explosión de luz y ritmo que no ha dejado indiferente a nadie.

El reloj pasaba de las 00:35 horas cuando la banda de música indie-rock fundada en Londres en 2007 aparecía para reivindicar la importancia de saltar, bailar y pasarlo bien, justo después de una pequeña introducción con percusión sobre tablas de madera.

Su tema 'I love London' funcionó de carta de presentación para meterse al público en el bolsillo tras las actuaciones de Fillas de Cassandra y el coruñés Xoel López, que por fin presentó su 'Caldo espírito' en casa.

Sebastian Pringle, líder de Crystal Fighters, actuó de maestro de ceremonias y sirvió de guía hacia un éxtasis musical: “Boas noites A Coruña”, dijo en cuanto cogió el micrófono.

No dio mucho tiempo a adaptarse al ritmo frenético de este grupo, que siguió con ‘Follow’, porque pronto sonó la conocida 'LA calling', lo que hizo que el buen rollo reinase sobre el arenal coruñés, donde se concentraron 50.000 personas, según fuentes municipales.

Esta no era la primera vez que la esencia de Crystal Fighters inundaba la ciudad herculina, pues en 2022 la banda se unió al cartel del Morriña Fest, que se celebró en el estadio de Riazor, muy cerca de la playa que este viernes sirvió de escenario del Noroeste, y en años anteriores llenó la sala Pelícano.

El concierto de esta noche, sin embargo, formará parte de un capítulo diferente del idilio entre A Coruña y el grupo que más se acerca a la definición de felicidad, pues el disfrute fue total.

Hubo tiempo de escuchar canciones del nuevo disco, 'Light+', como 'We got hope', en la que el mensaje quedó bien claro: "No todo está perdido, todavía hay una posibilidad, cuando nos juntamos, iluminamos el camino del cambio", dice.

'Yellow sun', ‘Multiverse’, y ‘Boomin’ in your jeep’ dieron paso a 'Love is all I got', una canción que ya sonaba hace más de una década pero que sigue dejando huella en el público.

“Despiértate siempre con amor”, manifestó el cantante, en español, antes de arrancar con este tema.

Incluso sorprendió con una canción nueva que dejó muy buenas sensaciones.

Uno de los momentazos de la noche fue cuando Pringle, tan reconocido por su melena larga y su vestimenta de colores, interpretó, junto a su banda, 'All night'.

Fue entonces cuando Riazor se entregó por completo para cantar esos versos que dicen "fiesta toda la noche, fiesta todo el día".

Aunque tiene nuevo álbum, que se publicó el año pasado, Crystal Fighters no reniega de su pasado y regaló a los presentes su 'Champion sound' y 'Bridge of bones’, uno de los momentos más íntimos de la noche, con las linternas de los móviles en alto.

Ya solo el escenario desprendía buenas vibraciones con los pies de los micrófonos decorados con plantas y vídeos muy coloridos en la pantalla detrás de la banda.

Cuando empezó 'You & I', nadie quería que el concierto terminase por la atmósfera que se había creado, pero el final estaba cerca.

Sin embargo, la despedida fue de las que no se olvidan.

Primero sonó ‘At Home’ y, después, llegó ese tema que no podía faltar en el repertorio y que muchos esperaban poder disfrutar en directo, así que la banda no defraudó y ‘Plage' desató la locura en Riazor.

El líder de la banda se fue con un “os quiero A Coruña”, pero volvió para cantar ‘Xtatic Truth’ y ‘Love Natural’ y gritar un “viva Galicia”.

Fue el broche perfecto a una noche especial para la ciudad, pero también para los grupos que actuaron.

Fillas de Cassandra abrió la noche con un directo marcado por sus canciones de estilo neotradi.

El concierto de Xoel López fue la antesala perfecta, con canciones de su último disco 'Caldo espírito', pero también con temas como 'Que no', de su etapa como Deluxe, y 'Ojalá que llueva café en el campo', de Juan Luis Guerra.

El Festival Noroeste concluye este sábado con los conciertos, también en la playa de Riazor, de Triángulo de Amor Bizarro, Vetusta Morla y The Rapants. EFE

