Hamás avisa que el ataque contra la escuela Al Tabin representa una "peligrosa escalada"

El movimiento islamista palestino Hamás ha avisado este sábado que el ataque de Israel contra la escuela Al Tabin en la Ciudad de Gaza, que ha dejado hasta el momento un centenar de muertos y 150 heridos, representa una "peligrosa escalada" en la guerra de Gaza y denunciado a Estados Unidos por emplear las bombas pesadas empleadas, según el grupo, en un ataque "imposible" sin la complicidad de Washington. "La masacre de la escuela Al Tabin en Gaza es un crimen de genocidio y una peligrosa escalada", ha denunciado en un comunicado el portavoz del politburó de Hamás, Izzaq al Risheq, quien ha desmentido categóricamente el argumento israelí de que la instalación educativa albergara a miembros de las milicias de la organización. "El Ejército terrorista del enemigo vuelve a mentir y crea pretextos y argumentos ridículos para atacar a los civiles", ha denunciado al Risheq en un comunicado recogido por el diario palestino 'Filastin', afín a Hamás, donde ha insistido en que "las alegaciones de Israel, que afirma que sus ataques minimizan las víctimas civiles, son un desdén para la mente del mundo, porque todas las víctimas de este ataque son civiles". Poco después, fuentes de Hamás han asegurado a la cadena Al Yazira que no había ningún miliciano armado en el interior del recinto, donde se encontraban refugiadas aproximadamente 2.400 personas en el momento del ataque, y que la versión israelí no es más que un "pretexto ridículo" para atacar a la población civil. Por último, Hamás, en un comunicado posterior colectivo, ha querido subrayar que "la escalada de crímenes sionistas y las violaciones generalizadas contra civiles indefensos en todas las zonas de la Franja de Gaza" no habrían continuado "si no hubiera sido por el apoyo directo estadounidense al gobierno extremista sionista y a su ejército terrorista, cuyos crímenes encubre y a quienes proporciona todos los medios de apoyo político y militar, para convertirse así en un cómplice total de estos ataques".

Compartir nota: Guardar Nuevo