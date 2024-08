Fanta y Warner Bros. Pictures anuncian una asociación global con la película 'Bitelchús Bitelchús'

Fanta y Warner Bros. Pictures han anunciado este jueves una asociación global antes del estreno de la esperada película 'Bitelchús Bitelchús' en cines el próximo 6 de septiembre que sin duda hará las delicias de los fans del mítico personaje cinematográfico, que está de regreso 36 años después de la primera cinta de la saga, dirigida por Tim Burton. Haciendo gala del espíritu del demonio travieso, ambas compañías se unen para llevar el sabor de la vida después de la muerte a los consumidores de todo el mundo. Fanta está invocando a Bitelchús con su propio sabor Fanta Naranja y Fanta Naranja Zero Azúcar de edición limitada, con un diseño especial que muestra al personaje protagonista interpretado por Michael Keaton. El nuevo producto muestra el icónico diseño de rayas blancas y negras asociado con Bitelchús, disponible por tiempo limitado. Además, toda la gama de sabores de Fanta experimentará también cambios de imagen durante un tiempo limitado con los personajes de 'Bitelchús Bitelchús', que incluye 'Fanta Sandía Zero - Lydia Deetz' (interpretada por Winona Ryder), así como 'Fanta Limón y Fanta Limón Zero - Delores' (interpretado por Monica Bellucci). Eso no es todo, ya que tus bebidas favoritas cuentan con un código QR que se puede escanear para acceder, a través de la App de Coca-Cola, a una promoción para ganar premios 'escalofriantes'. ¿Te los vas a perder? Nada evoca mejor la próxima temporada espeluznante de Halloween como un viaje a Winter River, donde tres generaciones de la familia Deetz regresan para encontrar pronto sus vidas patas arriba cuando el portal al Más Allá se abre de forma accidental. Y surgirán problemas en ambos mundos porque, una vez invocado, ¡es solo cuestión de tiempo que Bitelchús desate su propia marca de caos! Halloween es una de las pocas celebraciones en las que poder deshacerse de las típicas obligaciones a menudo asociadas a otras fiestas, y representa la oportunidad de definir las experiencias tal y como las necesita cada uno, desde lo que hacer hasta con quién compartirlo. Por eso, este año Fanta anima al mundo bajo el lema "Invoca el sabor que deseas" ofreciendo nuevas formas de celebrar Halloween, y ganando pases exclusivos a través de la App de Coca-Cola a una experiencia física en el Tren del Más Allá el próximo mes de octubre. Dana Nussbaum, Vicepresidenta Ejecutiva de Marketing Mundial de Warner Bros. Pictures, explica: "Nos emociona llevar esta cinta salvajemente imaginativa y macabramente creativa de Bitelchús Bitelchús a los cines este septiembre y estamos orgullosos de asociarnos con Fanta en el tan esperado regreso de este personaje a la pantalla grande. Fanta es un colaborador brillante y ha dado un giro verdaderamente ingenioso a su producto con una línea de edición limitada que combina perfectamente con la creación icónica del cineasta visionario Tim Burton". Ibrahim Salim Khan, Vicepresidente de Estrategia de Categoría Global de Fanta en The Coca-Cola Company, añade: "Estamos deseando que los fans vean y coleccionen la edición limitada de la gama de Fanta. Hay más por venir con esta asociación icónica, así que atentos a las próximas experiencias temáticas de Bitelchús que se lanzarán a lo largo de septiembre y octubre, para conocer muy de cerca la película de la temporada". Además de los nuevos productos, Fanta anunciará oportunidades para un acceso sin precedentes a Bitelchús Bitelchús, incluidas experiencias inmersivas virtuales y en persona. Los productos Fanta 'Bitelchús' de edición limitada otorgarán acceso a una variedad de experiencias, a las que se puede acceder escaneando el código QR y descargando la aplicación de Coca-Cola, abriendo un mundo de actividad, ¡con más anuncios sobre estas emocionantes experiencias que se revelarán pronto! Todavía tenemos que esperar unos días para ello, ya que la gama Bitelchús estará disponible a finales del mes de agosto en las tiendas de todo el país, disponible en formato de lata 330 ml y Pet 500 ml. ¡Invoca "el sabor que deseas"! Y mientras tanto, puedes descubrir más información sobre esta sorprendente asociación ante el estreno de 'Bitelchús bitelchús' en https://www.coca-cola.com/es/es/offerings/halloween

