Éxodo Lirical volverá a representar a Centroamérica en la Final Internacional de freestyle

Santo Domingo, 10 ago (EFE).- El freestyler dominicano Éxodo Lirical arrasó en la Red Bull Batalla de Centroamérica y, apoyado por el público de República Dominicana, consiguió el billete para participar en la Final Internacional que se celebrará en Madrid el próximo 30 de noviembre y para la que se ve "con opciones de ganar".

Santo Domingo, la ciudad que tiene en las calles de sus barrios a numerosos jóvenes que desde temprana edad empiezan a rimar y rapear por diversión, tiene en Éxodo Lirical un referente que a sus 20 años ya ha conseguido ser campeón de freestyle en República Dominicana en cuatro ocasiones y ganador de Centroamérica en otras dos.

"Siento que haber logrado esta hazaña marca la historia no solo para República Dominicana y Centroamérica, sino para el freestyle en general", dijo a EFE tras levantar el título.

SNK, Odil, Ritmodelia y Aldahir fueron las víctimas de Éxodo Lirical, que apoyado por el público pudo sacar a relucir el flow que tanto caracteriza a los dominicanos y al que levantaba de los asientos prácticamente en cada réplica.

Considerado un niño prodigio en el freestyle, los expertos que seleccionan a los participantes en cada competición veían años atrás cómo un niño de 15 años, que no tenía edad legal para participar, enviaba los videos para participar y ya era uno de los mejores.

En esta ocasión, la igualdad del resto de batallas durante toda la competición, donde el costarricense Eros Eq dio una gran versión quedando en tercer lugar y el panameño Aldahir obtuvo el subcampeonato, no coincidió con el nivel del dominicano, que arrasó obteniendo siempre el voto unánime del jurado.

Esta victoria en Centroamérica tenía un premio especial, y era el billete para la Final Internacional en Madrid, donde Éxodo Lirical se medirá a los mejores freestylers del mundo.

"Me veo con opciones y mucho más porque es España, tengo pillada la secuencia y los mensajes que le gustan y me voy a sentir como en casa, voy a tener seguridad para empezar cualquier tema que yo quiera, lo que no pasó en Colombia, donde me puse a hablar de personajes que no entendió mucha gente", señaló con respecto a sus expectativas para la final en Madrid.

Para esa final, y dentro del altísimo nivel que tendrán los participantes que aún están por definir, Éxodo Lirical espera no cruzarse con ningún español, especialmente con Chuty, que viene de ganar el año pasado en Bogotá y juega en casa.

"Quiero evitar a todos los que sean de España, ya después con los otros se entrará en una batalla argumental en condiciones justas", concluyó. EFE

