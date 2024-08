Ex primera dama argentina: "Los videos son poca cosa al lado de las cosas que él ha hecho"

Buenos Aires, 10 ago (EFE).- La ex primera dama argentina Fabiola Yáñez afirmó este sábado que el exmandatario Alberto Fernández cometió muchas infidelidades y que los últimos videos difundidos, en los que una conocida periodista de radio y televisión flirtea supuestamente con él, "son poca cosa al lado de las cosas que él ha hecho".

La actriz y periodista de 43 años hizo estas declaraciones en una entrevista en Madrid, donde reside con su hijo Francisco, de dos años, concedida al portal argentino Infobae, la primera desde que presentó una denuncia ante la Justicia de su país contra el exmandatario (2019-2023) por violencia física y hostigamiento.

"He cuidado a este hombre; lo he cuidado de tantas cosas que él ha hecho, de tantas cosas, que esos videos que aparecieron el otro día son poca cosa al lado de las cosas que él ha hecho", dijo Yáñez en la entrevista, en la que confesó que sus últimos meses como primera dama los vivió separada de Fernández en la casa de huéspedes de la Quinta de Olivos (residencia presidencial) y no en otro domicilio, "queriéndolo ayudar". EFE

cmm/nvm