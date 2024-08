El luchador mexicano Argenis entra a un nuevo mundo, el independiente

Rodrigo Corona

México, 10 ago (EFE).- Después de pasar 16 años cobijado por una gran empresa, Lucha Libre AAA, el mexicano 'Argenis' decidió entrar a un nuevo mundo, el independiente, uno desconocido y solitario, en el que a pesar de tener varias desventajas, lo sacará de su zona de confort.

“El mundo independiente de la lucha libre es ir de la mano solo contigo. Tú le marcas al promotor desde temprano, arreglas tu salario y buscas la forma de viajar y alojarte a donde vayas a luchar. No tienes el cobijo de la empresa”, explicó a EFE el hermano de 'Místico'.

El gladiador pasó más de una década como parte de la plantilla de AAA, que junto al Consejo Mundial de Lucha Libre domina el mercado mexicano.

Ahí, Argenis, miembro de la dinastía Karonte, construyó un nombre más allá de ser solo el hermano de Místico, la última gran figura de la lucha libre del país.

El oriundo de Ciudad de México llegó a protagonizar Triplemanía, uno de los eventos más importantes del país, y combatir en Japón y Estados Unidos, otras de las naciones con mayor nivel luchístico en el mundo.

Ahora formará parte de los luchadores independientes de México, que tienen libertades como contratarse con la compañía que quieran, elegir los días en los que quieren trabajar y controlar su tiempo, algo que le permitirá a 'Argenis' convivir con sus hijos.

Este submundo del pancracio mexicano tiene sus contras como muchas veces no tener un respaldo médico en caso de un accidente en una función, luchar en lugares no ideales para la práctica segura del deporte espectáculo e incluso no tener un sueldo asegurado.

“Muchas veces tienes que echarle la mano al promotor, cuando hay bajas entradas y no vende los boletos suficientes para completar el salario que te había prometido, que es cosa que una empresa no pasa porque tienes tu pago seguro”, añadió el esteta que el año pasado perdió su máscara en Triplemanía 31.

A pesar de estas desventajas, 'Argenis' decidió saltar al vacío que significa ser independiente, con la seguridad de ya tener una carrera reconocida, que espera le permitirá recibir ofertas cada semana.

Una de ellas es la de Lucha Libre Elite, que este domingo tendrá su segunda función del año en Ciudad de México, sin embargo el mundo independiente no se lo recomienda a los nuevos luchadores.

“Estar en una empresa te permite hacerte de un nombre, luchar en televisión para millones de personas e incluso internacionalizarte. Como independiente no tienes ese cobijo, lo recomendable primero es estar en una compañía”, comentó.

'Argenis' cree que una vez que eres conocido, lo ideal es probar, aunque sea por un tiempo, este mundo libre, en el que no tienes límites de enfrentarte a rivales de una u otra compañía y probar variantes de estilo lucha como la extrema, en la que se vale todo.

“Al ser independiente amplias tu conocimiento y tu perspectiva en la lucha libre, conoces compañeros que no tenías la oportunidad de tratar. Nunca terminas de aprender”, sentenció 'Argenis'.EFE

rcg/gb/sab

(foto)