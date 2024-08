El Congreso de Perú vota no suspender la pensión de 3.800 euros mensuales que cobra Alberto Fujimori

La Mesa Directiva del Congreso de Perú ha votado este viernes por dos votos contra uno no suspender la pensión vitalicia de 15.600 soles (unos 3.800 euros) que recibe el expresidente Alberto Fujimori. "La Mesa Directiva acordadó que no se suspenda la pensión mientras se realizan los informes legales (...). Se acordó, con mi voto en contra, que se pidan los informes por un lapso no mayor a 60 días", ha explicado la congresista fujimorista Patricia Juárez en rueda de prensa tras finalizar la reunión, informa el diario peruano 'La República'. Según la propuesta inicial de Eduardo Salhuana, la Ley 26519, que fue la base legal para el otorgamiento de esta pensión, es una norma poco clara y con vacíos que puede generar diversas interpretaciones. "Tenemos más de diez proyectos de ley que nos pueden ayudar a ver este tema y mientras ello suceda vamos a plantear a la Mesa Directiva que se suspenda la pensión administrativamente otorgada a Alberto Fujimori", dijo Salhuana antes de la votación. Sin embargo, finalmente la Mesa ha optado por no suspenderla. El voto clave fue el del tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Cavero, quien ha explicado que se solicitarán informes complementarios a la administración del Parlamento para tener mayores elementos de juicio. Además, ha apuntado que no votó a favor de la suspensión porque era prematuro tomar una decisión como tal sin algún informe detallado. "Este tema es jurídico-técnico, aquí lo que se está haciendo es politizar un caso que es netamente administrativo", ha argumentado. Fujimori, de 86 años, está en libertad desde el 7 de diciembre de 2023 por un indulto concedido por razones humanitarias pese a la objeción de la justicia interamericana. El expresidente (1990-2000) había sido condenado a 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta y tiene por delante otro proceso penal por las esterilizaciones forzosas de casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres de indígenas durante su gobierno. El pasado 14 de julio fue designado candidato presidencial por el partido político Fuerza Popular, fundado por su hija, Keiko, para las elecciones presidenciales de 2026.

