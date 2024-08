Las praderas marinas filtran los patógenos humanos

Las praderas marinas pueden combatir los patógenos bacterianos humanos, incluidos los resistentes a los antibióticos, en los bivalvos marinos, fuente vital de alimento. Un estudio liderado por la Universidad de Cornell, publicado en la revista Nature Sustainability, arroja luz sobre el importante papel que desempeñan las praderas marinas en sus ecosistemas. No solo sirven como hábitats cruciales para la vida marina y contribuyen a la biodiversidad y a la limpieza de las aguas, sino que también actúan como sistemas de filtración natural, reduciendo los patógenos bacterianos en las aguas circundantes. Esto es importante porque la carga económica actual de las enfermedades infecciosas humanas en entornos marinos se estima en 12 mil millones de dólares anuales. Además, la amenaza inminente de la resistencia a los antimicrobianos, que se prevé que cause más de 300 millones de muertes y cueste a la economía mundial 100 billones de dólares, subraya la urgencia de este tipo de intervenciones naturales. "Nuestro artículo presenta la primera evidencia de que los ecosistemas costeros urbanos de pastos marinos pueden reducir los patógenos bacterianos humanos, varios de ellos con una conocida resistencia generalizada a los antibióticos, en una fuente de alimentos que tiene el potencial de sustentar más de la mitad de la producción y el consumo mundial de mariscos", dijo en un comunicado Joleah Lamb, profesora adjunta de la Facultad de Ciencias Biológicas Charlie Dunlop de la Universidad de California, Irvine, quien dirigió la investigación con Drew Harvell, profesora emérita de ecología y biología evolutiva en Cornell. El equipo analizó los mejillones desplegados por el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Washington Mussel Watch en 20 playas de Puget Sound con diferente presencia de pastos marinos. Las branquias de mejillones de lugares con pastos marinos mostraron una reducción del 65% en patógenos bacterianos en comparación con los de lugares sin pastos marinos. Este estudio se suma al trabajo previo de Lamb y Harvell que mostró reducciones del 50% en bacterias patógenas en praderas marinas de Indonesia, y sugiere que los ecosistemas de pastos marinos intactos tanto en aguas tropicales como templadas podrían desempeñar un papel vital para garantizar mariscos más seguros y mejorar la salud pública. "Las praderas marinas tienen un potencial sin explotar para contribuir a la cadena de supervivencia de los seres humanos y de nuestra biodiversidad costera", dijo Harvell. "Las praderas marinas son zonas de alimentación privilegiadas para las aves silvestres y para los cangrejos de refugio, las ostras, los mejillones y las estrellas de mar, por lo que el papel de las bacterias inferiores tiene un beneficio aún no medido para la vida silvestre y para los seres humanos". El equipo de investigación de Harvell en Cornell, compuesto por posdoctorados, estudiantes de posgrado y estudiantes universitarios, ha estado estudiando la salud de las praderas marinas y los factores que impulsan su declive en las islas de San Juan y en los laboratorios de Friday Harbor durante más de una década. Las posibles aplicaciones de esta investigación son vastas, dijo Lamb. A medida que la demanda mundial de alimentos se acelera, es fundamental garantizar productos del mar seguros y sostenibles de un océano saludable. Las praderas marinas, que ya son reconocidas por sus servicios de alto valor, como el ciclo de nutrientes, el secuestro de carbono y la protección de las costas, ahora presentan una capa adicional de beneficios para la salud pública. El modelo del estudio estima que 1.100 millones de personas viven actualmente a menos de 50 kilómetros de ecosistemas de praderas marinas, lo que destaca la oportunidad inmediata de integrar estas infraestructuras naturales en la planificación urbana y las estrategias de conservación.

